اليوم.. يد الزمالك وسبورتنج يفتتحان نصف نهائي البطولة الإفريقية

يلاقي اليوم السبت ، الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره انتر كلوب الأنجولى فى إطار نصف نهائى البطولة الإفريقية للأندية المقامة فى الرأس الأخضر.





فبما يواجه سبورتنج السكندرى مع جى اس كى الكونغولي فى نفس الدور .





يذكر أن الزمالك قد تأهل إلى نصف النهائى بالفوز على رد ستار الإيفوارى فى دور الثمانية، بينما تاهل سبورتنج بالفوز على فاب الكاميرونى.

ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من ، ديسبورتيفو الرأس الأخضر والنجم الكونغولي وفاب الكاميرون و وداد سمارة المغربى .

فيما حقق أيضا سبورتنج العلامة الكاملة بالدور الاول بالفوز على كلا من انتر كلوب الانجولى ورد ستار الإيفواري و جى اس كى الكونغولي واتليتكو الرأس الأخضر.

ويشارك سبورتنج فى هذه المنافسة بصفته بطل السوبر، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل الدورى.



