نيكول سابا: هذا السر الحقيقي لابتعادي عن السينما





كشف الفنانة نيكول سابا، حقيقة مقاطعتها السينما حاليًا بعد أن أعمالًا ناجحة، نافية من جانبها كل ما يشاع حول هذا الأمر.





وأكدت في تصريحات صحفية، إنها لا تقاطع السينما فهي عشقها وحبها الأول ولكن قد لا تجد ما يناسبها فيما يعرض عليها.





سر ابتعادها عن السينما





وأضافت: "فسبب ابتعادي إجباري ولن أتواجد بشيء لا يرضيني أو يتناسب مع أعمالي وجمهوري، فأنا حريصة دائما على اختيار الأدوار التي تترك بصمة لدى الجمهور ولن أتنازل عن هذا المستوى بالتأكيد.





وتابعت أني أبحث حاليا عن تجسيد الأدوار المركبة التي تستفز قدراتي وأبحث عن أهداف معينة من حيث الأدوار التي تحدث رد فعل قوياً ومؤثراً.





حفل فني

تحيي الفنانة نيكول سابا، حفلا غنائيًا يوم السبت الموافق 19 أكتوبر، في الجامعة المصرية للعلوم والتكتولوجيا.

وتقدم نيكول سابا، عددا من الأغاني الخاصة بها منها: "براحتي"، وأنا طبعي كده"، و"صورة سيلفي"، و"قررت"، و"مفيش مسحيل"، وغيرها من الأغاني.

كما يحيي أيضا، فريق واما الغنائي حفل غنائي في ذات الجامعة، بالتزامن مع حفل نيكول، ومن المفترض أن يقوم الفريق بغناء أغاني البومهم الجديد، منها "بتهرب"، و"شمس بحر"، و"فطومة"، و"على فكرة"، و"الصيف إبتدا".



وكانت خطفت الفنانة نيكول سابا، الأنظار منذ اللحظات الاولي من ظهورها علي ريد كاربت افتتاح مهرجان "الجونة السينمائي" حيث أشادت باريس هيلتون باطلالتها، وظهرت في اليوم الثاني من المهرجان بفستان مميز وخطف الأضواء وقامت بمشاركة عدد من الصور أثناء تواجدها في الفندق، وأشاد الجمهور بذوقها واختياراتها لإطلالتها وظهورها.







