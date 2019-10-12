الصفقة المنتظرة تشعل الصراع بين زيدان وبيريز





ويرغب فلورنتينو بيريز في

التعاقد مع "إريكسن" خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم خط وسط الفريق، ورغبم إمكانية إبرام الصفقة بشكل مجاني عقب نهاية الموسم الحالي، لكن رئيس الملكي يرغب في عقد الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، حيث يري أنه قادر على حسم الصفقة مقابل 30 مليون يورو.





من جانبه يرفض الفرنسي زين الدين زيدان، التعاقد مع اللاعب الدنماركي ويري أنه صفقة ليست ضرورية بالنسبة للنادي الملكي، حيث يرغب في التعاقد مع مواطنه بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، لكن رفض النادي الإنجليزي التفريط في اللاعب يجعله صفقة صعبة على الريال.