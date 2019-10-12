شوقي غريب يدرس إراحة طاهر محمد طاهر أمام جنوب إفريقيا

يفكر شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، في إراحة بعض اللاعبين فى الودية الثانية أمام جنوب أفريقيا المقرر لها، غداً الأحد، الموافق 13 أكتوبر الجاري، على رأسهم طاهر طاهر لعدم إكتمال شفائه من الإصابة.





ومازال يخضع طاهر محمد طاهر لبرنامج تأهيلى مع المنتخب، وأيضا منح الفرصة لتثبت التشكيل الذى سيلعب به بطولة أمم أفريقيا خاصة أن تجربة جنوب أفريقيا قد تكون الأخيرة للفراعنة قبل إنطلاق البطولة فى 8 نوفمبر .

ويضم الكابتن شوقي غريب 28 لاعباً بالمعسكر الحالي لشباب الفراعنة كما يلي :





حراسة المرمي عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحى، مصطفى شوبير.





خط الدفاع: أسامة جلال، محمود مرعى، محمود الجزار، أحمد رمضان "بيكهام"، محمد عبد السلام، محمد صادق، أحمد أبوالفتوح، أحمد أيمن، كريم العراقي





خط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر،أحمد حمدي، فوزي الحناوى، رمضان صبحى، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبد الرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم.





خط الهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، ناصر منسى.

وطلب مسئولو إتحاد الكرة من الجهات الأمنية إقامة ودية منتخب مصر الأولمبي أمام جنوب أفريقيا المقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي بدلاً من استاد الإسماعيلية عقب قرار الجهات الأمنية بلعب الوديتين باستاد الإسماعيلية.



