أول بيان رسمي من جينيراسيون فوت بشأن مباراة الأزمة أمام الزمالك

أكد "تالا فال" المتحدث الرسمي باسم نادي جينيراسيون فوت السنغالي، أن فريقه سوف يخوض مباراة نادي الزمالك في إياب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020، والتي من المقرر لها يو م الخميس الموافق 24 أكتوبر الجاري.







وفي تصريحات إعلامية، قال المتحدث الرسمي بإسم جينيراسيون فوت لإذاعة FRI: "في حقيقة الأمر، قرار الكاف أثبت صحة موقف النادي، نحن نعلم جيدًا ذلك، وليس لدينا أي مانع في خوض المباراة أمام الزمالك في الموعد المحدد.





وأكمل المتحدث بإسم النادي السنغالي في تصريحاته قائلًا: "هذا القرار انتصار لنادينا، قررنا خوض مباراة الإعادة، ونحن لا نخشى مواجهة الزمالك، لقد نجحنا في تحقيق الفوز على حسابهم في المواجهة الأولى".





وختم "تالا" حديثه مؤكدًا أن فريقه لن يصعد الأزمة إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، مشددًا على كون فريقه ملتزم بقرار الكاف الأخير، كما أن جينيراسيون لم يرفض خوض اللقاء من الأساس، بل ذهب إلى ملعب المباراة المتفق عليه، ولكنه لم يجد فريق الزمالك أو طاقم التحكيم.