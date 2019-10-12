الحب على مضارب الإسكواش.. زفاف منتظر لـ"علي فرج ونور الطيب" ببطولة أميركا مجدداً





بدأت القصة على أرض جامعة دركسل بفيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية حيث توج على فرج ونور الطيب بلقبى بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش للرجال والسيدات أولى بطولات السلسلة العالمية لموسم 2018/2017 لتصبح المرة الأولى فى التاريخ التى ينجح فيها لاعب وزوجته من التتويج بلقب إحدى البطولات الكبرى فى عالم الاسكواش فى نفس الليلة.





المواجهة الأخيرة لنور الطيب في نسخة 2017





وصلت نور الطيب المصنفة العاشرة عالمياً في هذا الوقت، إلي النهائي الأول والأكبر لها في مسيرتها، بعد 14 مشاركة عالمية، لتضرب موعداً مع رنيم الوليلي في المواجهة الختامية للبطولة.





المباراة النهائية جاءت مثيرة فى أحداثها حيث استطاعت رنيم الوليلى التقدم بالشوط الأول 11-8 لترد نور الطيب وتفوز بالشوط الثانى 11-4 لتعاود رنيم التقدم بالشوط الثالث 11-5 قبل أن ترد نور وتفوز بالشوطين الرابع والخامس 11-7 و11-5 لتحسم المباراة لصالحها بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين وتحقق أكبر لقب فى مسيرتها الحترافية حتى الآن وتصبح أول لاعبة مصرية تتوج بلقب بطولة أمريكا المفتوحة.



المواجهة الأخيرة لعلي فرج بـنسخة 2017



فى المباراة النهائية لمنافسات الرجال, التقى على فرج المصنف الخامس عالميا آنذاك والذى يصل لنهائى إحدى بطولات السلسلة العالمية للمرة الأولى فى تاريخه بمحمد الشوربجى حامل اللقب والمصنف الثالث عالميافي هذا الوقت، حيث استطاع على فرج أن يتوج أداؤه الرائع طوال مشوار البطولة بالفوز على محمد الشوربجى بثلاثة أشواط دون رد 12-10, 11-9, 11-8 محققا أكبر لقب فى بطولة مسيرته الاحترافية ويحرم محمد الشوربجى من الحصول على لقب البطولة للمرة الثالثة فى تاريخه ويصبح على فرج خامس لاعب مصرى يتوج بلقب البطولة بعد كل من عمرو شبانة 2009 و2011, وائل هندى 2010, رامى عاشور 2012 ومحمد الشوربجى 2014 و2016.







تكرار سيناريو 2017 مع علي فرج





يلاقي محمد الشوربجي مواطنه المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا في المباراة النهائية، لنسخة 2019 ليشهد هذا الدور قمة مصرية من نوع خاص، وتكرار نهائيث 2017، مرة أخري،

وقلص الشوربجي المصنف الثاني عالمياً، الفارق في صراع الصدارة مع علي فرج إلى 341 نقطة بعد تتويج الشوربجي ببطولتي الصين وسان فرانسيسكو أول بطولتين في الموسم الجاري وكانت بطولة الصين على حساب علي فرج.

نور الطيب تلاقي نوران جوهر

وتلتقي نوران جوهر، مواطنتها نور الطيب لاعبة نادي هليوبوليس والمصنفة الثالثة عالميا في مباراة الدور النهائي، فيما تأهلهت الطيب قد عقب إنتصارها على رنيم الوليلي، المصنفة الأولى عالميا وحاملة لقب البطولة بثلاثة أشواط نظيفة، و التي كانت تغلبت عليها أيضاً الطيب في نهائي 2017، .

وتصنف بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش كواحدة من أكبر ثماني بطولات عالمية في اللعبة، بينما تعد بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وكان البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي.

ويعود التاريخ مرة أخري بالزوجين، لتحقيق إنجاز سيكون الأول في التاريخ بالفوز ببطولة في منافسات السيدات والرجال، للمرة الثانية في تاريخهم عقب إنجاز 2017، وفي نفس الليلة أيضاً، وهو الأمر الذي سلطت الصحافة العالمية الضوء عليه، وعلي الإنجاز المصري حيث أبرزت معظم الصحف العالمية تأهل الزوجين، لنهائي البطولة منوهتاً عن إنجازهم في عام 2017، وأنه كان الأول من نوعه في تاريخ اللعبة.

"أغرّك مني أن حبك قاتلي،، وأنك مهما تأمري القلب يفعل"، علي لحن هذا البيت، يبدوا أن روايته مشابه، لما فعلاه نجم المنتخب الوطني للإسكواش علي فرج وزوجته نور الطيب، لاعبة نادي هيليوبلس والمنتخب الوطني للسيدات، في بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش عام 2017، بتتويجهم باللقب آنذاك لأول مرة معاً.