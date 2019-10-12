برشلونة يغلق باب العودة في وجه نيمار
السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:25 ص
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محمد الصو
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يبدو أن إدارة نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوسيه بارتيميو، لم تعد تملك أي شغف تجاه التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأكد برنامج "التشيرنجيتو"، على أن البلوجرانا، أغلق الأبواب أمام عودة نيمار إلى ملعب الكامب نو، مرة أخرى في ظل وجود العديد من الأسماء في مركزه.
وأوضح البرنامج، أن الفريق الكتالوني لايرغب في التحدث مرة أخرى عن عودة نيمار، لسعيهم نسيان تلك الصفقة بعد عدم الاعتماد عليه مستقبلا.
وارتبط نيمار طوال الصيف الماضي بالعودة إلى برشلونة، لكن الأخير فشل في إيجاد اتفاق نهائي بشأن الصفقة مع إدارة باريس سان جيرمان.
على جانب آخر علق جيرارد بيكيه، نجم برشلونة الإسباني على فشل البارسا في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
وقال بيكيه في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية: "انتقال نيمار إلى ريال مدريد؟ لم نكن خائفين من هذا الأمر، في النهاية لم يستطع برشلونة وريال مدريد شراء اللاعب بسبب طلبات باريس سان جيرمان".
وفشل برشلونة في ضم نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية بسبب مطالب ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان المبالغ فيها ليبقى اللاعب في فرنسا حتى إشعار آخر.
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