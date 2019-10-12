ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

برشلونة يغلق باب العودة في وجه نيمار

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:25 ص
Advertisements
برشلونة يغلق باب العودة في وجه نيمار
نيمار
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements
يبدو أن إدارة نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوسيه بارتيميو، لم تعد تملك أي شغف تجاه التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد برنامج "التشيرنجيتو"، على أن البلوجرانا، أغلق الأبواب أمام عودة نيمار إلى ملعب الكامب نو، مرة أخرى في ظل وجود العديد من الأسماء في مركزه.

وأوضح البرنامج، أن الفريق الكتالوني لايرغب في التحدث مرة أخرى عن عودة نيمار، لسعيهم نسيان تلك الصفقة بعد عدم الاعتماد عليه مستقبلا.

وارتبط نيمار طوال الصيف الماضي بالعودة إلى برشلونة، لكن الأخير فشل في إيجاد اتفاق نهائي بشأن الصفقة مع إدارة باريس سان جيرمان.

على جانب آخر علق جيرارد بيكيه، نجم برشلونة الإسباني على فشل البارسا في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقال بيكيه في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية: "انتقال نيمار إلى ريال مدريد؟ لم نكن خائفين من هذا الأمر، في النهاية لم يستطع برشلونة وريال مدريد شراء اللاعب بسبب طلبات باريس سان جيرمان".

وفشل برشلونة في ضم نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية بسبب مطالب ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان المبالغ فيها ليبقى اللاعب في فرنسا حتى إشعار آخر.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نيمار برشلونة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
كولومبيا
-
x
18:00
-
تشيلي
تونس
-
x
18:00
-
الكاميرون
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إيطاليا
-
x
20:45
-
اليونان
النرويج
-
x
20:45
-
أسبانيا
الدنمارك
-
x
18:00
-
سويسرا
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
-
x
16:00
-
لوجو

DMCA.com Protection Status