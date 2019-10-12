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وصول السباحين الألمان للغردقة للانضمام للمنتخب العربي لذوي الإعاقة الذهنية لعبور المانش

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:25 ص
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وصول السباحين الألمان للغردقة للانضمام للمنتخب العربي لذوي الإعاقة الذهنية لعبور المانش
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محمد طه
 
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وصل منذ قليل السباحين الألمان إلى مدينة الغردقة للانضمام إلى معسكر الإعداد  للمنتخب العربي لذوي الإعاقة الذهنية لعبور المانش يوليو 2020 لبدء التدريبات في مياه البحر الأحمر استعدادا لمحاولة العبور في أول تتابع عربي لعبور المانش، وكان في استقبالهم الكابتن خالد شلبي وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش في شمال افريقيا والشرق الأوسط ومدرب المنتخب.

وقال السباح العالمي خالد شلبي وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش في شمال أفريقيا والشرق الأوسط ومدرب المنتخب، إن "تينا، انجيه، وفرانك " من ذوي الاحتياجات الخاصة وصل منذ قليل إلى الغردقة للمشاركة مع السباحين السعودين والسباح  المصري محمد الحسيني في معسكر تدريب المنتخب على شواطئ الغردقة.

وأضاف شلبي، خلال استقبالهم أن بروفات تدريب السباحين في تتابع عبور المانش التي يشرف عليها بمعاونة السباحة الأولمبية شيروت حافظ سوف تبدأ من شاطئ فيو  مدينة الغردقة خلال الفترة من 12 إلى 18 من الشهر الجاري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.

وأكد شلبي أن الحدث يهدف إلى تشجيع السياحة الرياضية ومشاركة الدول العربية في عمل رياضي موحد، وتوجيه أنظار العالم وتشجيع السائح العربي من ذوي الاحتياجات الخاصة على زيارة الغردقة.
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