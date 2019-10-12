نجم الزمالك الأسبق: رحيل جروس كارثة.. وخالد جلال تعرض للظلم
السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:13 ص
Advertisements
السيد علي
Advertisements
Advertisements
قال أحمد رمزي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن رحيل جروس عن تدريب الأبيض كان قرار غير موفق، تمماً وخطأ جملة وتفصيلاً.
وأعلن "رمزي" خلال تصريحات تلفزيونية: "كنت ضد رحيل جروس، كان متبقي أربعة مباريات فقط".
وواصل نجم الزمالك الأسبق: "جروس كان متصدرًا الدوري مع الزمالك وحاصل على لقب الكونفدرالية ويسير بشكل جيد في الكأس، فلماذا رحل ؟".
وإختتم رمزي تصريحاته معلقاً علي تولي خالد جلال مسؤولية الأبيض: "خالد جلال أ]ضًا تعرض للظلم بعد رحيل جروس، لأنه تولى المهمة في ظروف صعبة وضغط كبير عليه".
Advertisements
- صحيفة سويسرية تحذر "جروس" من الزمالك
- ماذا قدم خالد جلال في 81 يومًا مع الزمالك؟
- بعد قيادة جروس للزمالك.. كل ما قدمه خالد جلال مع أبناء ميت عقبة
- نجم الزمالك السابق: الفريق مر بمرحلة "انعدام وزن" وجروس طبق التدوير رغما عنه
- الزمالك يحدد بديل "جروس" .. تعرف عليه
- رد الجميل.. هاشتاج "شكرا جروس" يتصدر تويتر
- وداع أسطوري من جماهير الزمالك لـ"جروس" قبل رحيله
- أيمن حفني يحسم مصيره مع الزمالك
- أيمن يونس: جروس وراء نجاحات الزمالك.. وتمنيت رحيله بشكل يليق به