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نجم الزمالك الأسبق: رحيل جروس كارثة.. وخالد جلال تعرض للظلم

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:13 ص
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نجم الزمالك الأسبق: رحيل جروس كارثة.. وخالد جلال تعرض للظلم
جروس
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السيد علي
 
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قال أحمد رمزي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن رحيل جروس عن تدريب الأبيض كان قرار غير موفق، تمماً وخطأ جملة وتفصيلاً.
 
وأعلن "رمزي" خلال تصريحات تلفزيونية: "كنت ضد رحيل جروس، كان متبقي أربعة مباريات فقط".

وواصل نجم الزمالك الأسبق: "جروس كان متصدرًا الدوري مع الزمالك وحاصل على لقب الكونفدرالية ويسير بشكل جيد في الكأس، فلماذا رحل ؟".

وإختتم رمزي تصريحاته معلقاً علي تولي خالد جلال مسؤولية الأبيض: "خالد جلال أ]ضًا تعرض للظلم بعد رحيل جروس، لأنه تولى المهمة في ظروف صعبة وضغط كبير عليه".

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