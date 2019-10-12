محمد فراج: مشاركتي في "الممر" وسام على صدري.. وجمعة: للسيناويون دور وطني فى حرب الاستنزاف

أكد الفنان محمد فراج، أن مشاركته فى فيلم "الممر" بمثابة وسام على صدره لأنه يقدم رسالة وطنية فى توقيت حساس ورغم صعوبة الفيلم أثناء التصوير إلا أن الجميع يعمل بكل حب و سعادة.





وصرح الفنان محمد جمعة، أثناء ندوة تكريم صناع "الممر" في مهرجان الإسكندرية السينمائي أن الفيلم أبرز الدور الوطنى الذى قام به أهل سيناء فى حرب الاستنزاف.





وأشار إلى أن هذه الفئة كانت مهمشة في الأعمال الفنية لذلك حرص على إتقان الدور بشكل صحيح و خروج اللهجة السيناوية بالطريقة السليمة وهذا ما جعله يبذل مجهود كبير مع مصحح اللهجات.





مهرجان الإسكندرية السينمائي

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عرض فى وسط حضور جماهيري ضخم ، وعقب العرض أقيمت ندوة بحضور كلا من الفنانين محمد فراج ، محمد جمعة والمنتج هشام عبد الخالق والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان والكاتب الصحفى سيد محمود نائب رئيس المهرجان والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما والمنتج فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما و إيهاب الجندى والمخرج شريف مندور ونقيب السينمائين مسعد فودة وأدارها الكاتب الصحفى خالد عيسى وفى نهاية الندوة تم تكريم صناع الفيلم حيث قام الناقد أباظة رئيس المهرجان بتسليم درع تكريم مهرجان الإسكندرية لصناع الفيلم وأيضاً كرمتهم نقابة السينمائيين برئاسة مسعد فودة وغرفة صناعة السينما برئاسة فاروق صبرى.





فيلم "الممر"

يحكي قصة وطنية عن بطولات قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف ويناقش المرحلة الزمنية 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.





فريق عمل الفيلم

والفيلم من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفنانة هند صبري، شريف منير، وشارك كضيوف شرف كلا من الفنانة إنعام سالوسة و الفنان حجاج عبد العظيم ، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة .



