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ريفالدو يتطلع لمشاركة راموس بأولمبياد طوكيو 2020

السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:44 ص
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ريفالدو يتطلع لمشاركة راموس بأولمبياد طوكيو 2020
ريفالدو
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السيد علي
 
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يتطلع النجم البرازيلي الأسبق ريفالدو، إلي مشاركة سيرجيو راموس مع المنتخب الإسباني في أولمبياد طوكيو 2020.

وأفادت تقاريرصحفية إسبانية إلى أن راموس يريد التواجد مع منتخب إسبانيا تحت 23 عامًا في الأولمبياد، حيث تنص القوانين على إمكانية وجود ثلاثة لاعبين فوق السن.

وصرح ريفالدو لأحد المواقع البرازيلية : "أعتقد أن راموس يستطيع اللاعب في المنتخب الأوليمبي ، إنه لاعب ممتاز يتمتع بخبرة كبيرة يمكن أن يسطتيع مساعدة كلا المنتخبين الوطنيين الاول والأوليمبي ، لكن ذلك سيعتمد على اختيارات المدرب".

وتابع النجم البرازيلي الأسبق: "شخصياً، كانت تجربة غنية بالنسبة لي أن أكون جزءًا من المنتخب الأولمبي البرازيلي في أتلانتا عام 96، لكن متطلبات اللعب للفريق الوطني البرازيلي أكبر من في أي فريق أوروبي آخر".

وإختتم اللاعب المتوج بكأس العالم  2002 : "لقد كنت أحد اللاعبين الثلاثة الذين تجاوزت أعمارهم 23 عامًا والذين تم اختيارهم مع بيبيتو وألدير، وانتهى بي الأمر بخسارة كرة في وسط الملعب في هزيمتنا في نصف النهاية أمام نيجيريا، الكثير من انتقادات وسائل الإعلام التي أحاطت بي، وكنت خارج المنتخب البرازيلي لمدة عام بعد ذلك".

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