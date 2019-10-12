بالصور.. مصر تضمن لقب بطولة أميركا المفتوحة لسيدات الإسكواش

حسمت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الخامسة عالميا لسيدات الاسكواش، تأهلها إلى الدور النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة، والتي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلا أكتوبر الجاري.





وحققت جوهر الفوز على منافستها الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة عالميا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة سريعة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-6, 11-4 .





بينما تلتقي نوران، مواطنتها نور الطيب لاعبة نادي هليوبوليس والمصنفة الثالثة عالميا في مباراة الدور النهائي، فيما تأهلهت الطيب قد عقب إنتصارها على رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا وحاملة لقب البطولة بثلاثة أشواط نظيفة.





وتصنف بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش كواحدة من أكبر ثماني بطولات عالمية في اللعبة، بينما تعد بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.





وكان البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي.







