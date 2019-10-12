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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم السبت 12 / 10 / 2019 بث مباشر

السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:29 ص
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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم السبت 12 / 10 / 2019 بث مباشر
جدول مبارايات اليوم
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حسن شحاتة
 
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تقام بعض المباريات اليوم السبت الموافق 12 / 10 / 2019، ويأتي أبرزها مباريات إيطاليا، وإسبانيا، والسويد في تصفيات أمم أوروبا، وكلومبيا ضد تشيلي وديًا، لذلك نعرض لكم موعد أهم مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.


ويعرض لكم “الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:


مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا “يورو 2020“
جورجيا x إيرلندا، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.


الدنمارك x سويسرا، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 3.


البوسنة والهرسك x فنلندا، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 7.


جزر فاروه x رومانيا، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات.


ليشتنشتاين x أرمينيا، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.


إيطاليا x اليونان، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 1.


النرويج x إسبانيا، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 2.


مالطة x السويد، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 4.


مواعيد مباريات اليوم "وديًا"
كولومبيا x تشيلي، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات.


تونس x الكاميرون، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس HD 2.

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