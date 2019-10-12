"ياه مشوار جميل وطويل".. محمد منير يهنئ الهضبة في عيد ميلاده

هنأ الكينج محمد منير، الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاده وذلك عبر حسابه الرسمي بوقع التغريدات تويترز

عمرو دياب يهنيء محمد منير



عن محمد منير

ولد محمد منير أبا زيد جبريل في قرية منشيه النوبة بأسوان. تلقى منير تعليمه المبكر وقضى فترة الصبا في أسوان قبل أن يهاجر مع أسرته للعاصمة بعد غرق قرى النوبة تحت مياه بحيرة ناصر التي خلفها السد العالي، في أوائل السبعينيات. أحب ممارسة الغناء كهاوٍِ منذ الصغر وكان يغني لرفاقه في الجيش.



أبرز اعماله على الإطلاق هي غنائه لمقدمة ونهاية المسلسل الكرتوني المصري الشهير بكار حيث حقق بغنائه لتترى البداية والنهايه نجاحا كبيرا في مختلف الأوساط والأعمار، داخل مصر وبجميع الدول العربية.





وهنأ الهضبة عمرو دياب، بالأمس الكينج محمد منير بعيد ميلاده عبر موقع التغريدات "تويتر" قائلاً له: "كل عام وصديقي الفنان الكبير محمد منير بخير وسعادة"الصداقة التي جمعت، بين الهضبة والكينج محمد منير كانت منذ عمر طويل إلا إنها المرة الأولى التي يجتمع فيها النجمان في أغنية واحدة، داخل كليب "القاهرة" التي كانت اخراج شريف صبري، وهو يُعتبر صاحب فكرة اول كليب يلتقي فيه النجمان سويًا.صداقة منير وعمرو دياب تعتبر فريدة من نوعها في الوسط الفني والغنائي تحديداً، حيث أن الجمهور يعتبرهما من أهم والمع الأسماء في الوطن العربي، كما أن حفلاتهما تستوجب استعدادات من نوع خاص نظرًا لجماهريتهما الكبيرة التي يتمتعان بها، لكل واحدٍ منهما طبيعة صوت ونوعية كلمات تميز أغانيه.طريقة ستايل محمد منير ولونه الفني بعيد تمامًا عن عمرو دياب إلا أن شباب اليوم منهم من يتابع محمد منير ويحب طريقته الخاصه ومنهم من يعيش مع احساس الفنان عمرو دياب في أغانيه.علاقة الهضبه والكينج أقوى من الشائعات ولم تحدث بينهما أي خلافات من قبل، حيث تكشف الصور على مر السنين والايام علاقة الصداقه الجميله التي تجمعهما في كل المناسبات التي تخص زملائهم، هذا بجانب حرص كل منهما علي التواجد مع الأخر في أغلب المناسبات السعيدة والتكريمات.