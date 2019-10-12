فابينهو يكشف كواليس غرفة ملابس ليفربول عقب أزمة ماني وصلاح

علق البرازيلي فابينهو نجم وسط ليفربول الإنجليزي ، عن أزمة محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني نجمي الريدز في مباراة بيرنلي بالدوري الإنجليزي قبل عدة أسابيع.





وأعلن فابينهو في تصريحات نقلتها صحيفة «آنفيلد»:"في اليوم التالي من مباراة بيرنلي، صلاح وماني كانوا يمزحون في غرفة الملابس، وتحدثوا بشكل طبيعي".





وتابع السلساو البرازيلي :"أوقات المباراة يكون لدي اللاعبين بعض التوتر، ولكن ماني وصلاح أصدقاء جيدون للغاية".





يذكر أن ماني قد غضب في مباراة بيرنلي التي انتهت بفوز الليفر (3-0)، وذلك بسبب عدم تمرير محمد صلاح له الكرة، ولكن أعلن ماني عقب هذه الواقعة انتهاء الأزمة.



