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فابينهو يكشف كواليس غرفة ملابس ليفربول عقب أزمة ماني وصلاح

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:57 ص
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فابينهو يكشف كواليس غرفة ملابس ليفربول عقب أزمة ماني وصلاح
فابينيو
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علق البرازيلي فابينهو نجم وسط ليفربول الإنجليزي ، عن أزمة محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني نجمي الريدز في مباراة بيرنلي بالدوري الإنجليزي قبل عدة أسابيع.

وأعلن فابينهو في تصريحات نقلتها صحيفة «آنفيلد»:"في اليوم التالي من مباراة بيرنلي، صلاح وماني كانوا يمزحون في غرفة الملابس، وتحدثوا بشكل طبيعي".

وتابع السلساو البرازيلي :"أوقات المباراة يكون لدي اللاعبين بعض التوتر، ولكن ماني وصلاح أصدقاء جيدون للغاية".

يذكر أن ماني قد غضب في مباراة بيرنلي التي انتهت بفوز الليفر (3-0)، وذلك بسبب عدم تمرير محمد صلاح له الكرة، ولكن أعلن ماني عقب هذه الواقعة انتهاء الأزمة.

ويتربع ليفربول علي صالدوري الإنجليزي وبرصيده 24 نقطة ويبعد عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه بفارق 8 نقاط، وذلك بعد مرور 8 جولات من البريميرليج. 
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