بالأرقام.. قائمة "بيت العائلة" تكتسح انتخابات النقابة الفرعية للأطباء بالدقهلية



ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سلطان مدير عام نقابة الأطباء ورئيس لجنة الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي للنقابة بالدقهلية أن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا لاستقبال من لهم حق التصويت.



وأشار سلطان، إلى أنه تم تجهيز المقر الانتخابي وبه ٦ لجان انتخابية ٥ لجان منهم لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الدقهلية ولجنة واحدة للوافدين من الأطباء المتواجدين بالدقهلية في هذا اليوم لأي ظروف ويرغبون التصويت للنقابة العامة على مستوى الجمهورية فهذا الصندوق يتيح لهم فرصة التصويت اثناء تواجدهم بالدقهلية.



وأضاف "سلطان" لدينا ٢٠ مرشحًا بالدقهلية منهم خمسة على منصب النقيب.





وأوضح سلطان أن المرشحين المتقدمين للانتخابات هذا العام هم المرشحين لنقابة أطباء الدقهلية على مقعد نقيب الدقهلية ٥ مرشحين هم الدكتور أسامة الشحات، الدكتور الأمير مبارك، الدكتور أيمن الباز، الدكتور سمير عطية أستاذ الجراحة ومدير عام مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، الدكتور عبدالناصر البحيري.



والمرشحون على مقعدي فوق ١٥ سنة قيد ٨ مرشحين هم الدكتور الأمير مبارك، الدكتور رأفت الزنقراني، الدكتور ذكاء حسن، الدكتورة شهيرة الإتربي، الدكتور عبد المنعم الكوش، الدكتور محمد الغندور، الدكتور محمد المتولي الدميري، الدكتور يحيى الجوهري.



والمرشحون على مقعدي تحت ١٥ سنة ٧ مرشحين وهم الدكتور أحمد البيلي، الدكتور أحمد زهران، الدكتور حمد عصام، الدكتور أحمد يحي الجوهري، الدكتورة أميرة رمضان عباس محمد، الدكتور عبد الفتاح السيد حمد سالم، الدكتورة ميادة المتولي إبراهيم سعيد.



وأكد رئيس لجنة الانتخابات بالدقهلية أن العملية الانتخابية تتم تحت الإشراف القضائي وأن هناك ثلاثة من أعضاء الهيئات القضائية يقومون بعملية الإشراف.



وأشار رئيس اللجنه النقابسة إلى أن عدد من لهم حق التصويت هم اعضاء الجمعية العمومية والتي يصلى عددها إلى ٢٠ ألف.

فازت قائمة بيت العائلة بانتخابات النقابة الفرعية لأطباء الدقهلية، بمقعد النقابة الذي كان من نصيب النقيب الدكتور أسامة الشحات، وكما فازت بعضوية المجلس أكثر من 15 عاما الدكتورة شهيرة الأتربي، والدكتور يحيى الجوهري، وعضوية المجلس أقل من 15 سنة، الدكتور أحمد زهران، الدكتور أحمد البيلي.وكشفت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء في محافظة الدقهلية عن نتيجة الانتخابية لاختيار مجلس النقابة بعد الانتهاء الكامل من فرز الأصوات الصحيحة والباطلة وتجميع أصوات تحت إشراف قضائي كامل.وجاءت النتيجة للمرشحين على مقعد نقيب الأطباء بالدقهلية "النقيب الفرعي" الأصوات الصحيحة 1335 صوتا، وحصل الدكتور أسامة الشحات على 644 صوتا، الدكتور أمير مبارك 57 صوتا، الدكتور أيمن الباز 18 صوتا، الدكتور سمير عطية 352 صوتا، الدكتور عبد الناصر البحيري 264 صوتا.وتمثلت نتيجة المرشحين لأكثر من 15 سنة الأصوات الصحيحة 1287 صوتا، الباطل 74، وحصد الدكتور الأمير مبارك 170 صوتا، الدكتور رأفت الزنقراني 60 صوت، الدكتور ذكاء حسن 115، الدكتورة شهيرة الأتربي 718 صوتا، الدكتور عبد المنعم الكوش 148 صوتا، الدكتور محمد الغندور 222 صوتا، محمد متولي الدميري 485، يحيى الجوهري 656 صوتا.وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في النقابة الفرعية لأقل من 15 سنة بالدقهلية ليصل إجمالي عدد من أدلو بأصواتهم 1661 صوتا، والأصوات الصحيحة 1279 صوتا، والباطل 82 صوتا، وبلغت أصوات الدكتور أحمد البيلي 518 صوتا، الدكتور أحمد زهران 882 صوتا، الدكتور أحمد عصام 357 صوتا، الدكتور أحمد يحيى الجوهري 280 صوتا، الدكتورة أميرة رمضان 227 صوتا، الدكتور عبد الفتاح السيد سالم 101 صوت، الدكتورة ميادة المتولي 193 صوتا.وفي النهاية أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للأطباء بالدقهلية فوز مقعد النقابة النقيب الدكتور أسامة الشحات، وعضوية المجلس أكثر من 15 الدكتورة شهيرة الأتربي، والدكتور يحيى الجوهري، وعضوية المجلس أقل من 15 سنة، الدكتور أحمد زهران، الدكتور أحمد البيلي.