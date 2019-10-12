اليوم.. إيطاليا تظهر بألونها الجديدة أمام اليونان لحسم تصفيات اليورو

يستضيف المنتخب الإيطاليي الأول لكرة القدم نظيره اليوناني، اليوم السبت وذلك على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما ضمن منافسات المجموعة العاشرة بتصفيات أمم أوروبا يورو 2020.





وبحتل الأزوري ترتيب مجموعته بستة انتصارات محققاً العلامة الكاملة، ويمكنه ضمان رحلتها القارية خلال فترة التوقف الحالية، بينما يتواجد المنتخب اليوناني في الترتيب الخامس وبرصيد 5 نقاتط.





ويعتمد روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا على الحارس جيانلويجي دوناروما، ولاعب وسط إنتر ميلان نيكولو باريلا ومهاجم روما نيكولو زانيولو العائد بعد ضمه إلى تشكيلة منتخب تحت 21 عاما لأسباب انضباطية، فيما فضل مانشيني التخلي عن خدمات المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا.





واختير ظهير أيمن نابولي جيوفاني دي لورنزو للمرة الأولى، ويعود الظهيران كريستيان بيراجي وليوناردو سبينازولا بعد غيابهما عن تشكيلة سبتمبر الماضي.





وفي إطار التجديد الذي يعيشة المنتخب الإيطالي، قررت إدارة الأزوري إطلاق قميصها الأخضر الجديد لترتديه ضد اليونان وذلك للمرة الثانية فقط في تاريخها.





فيما أعلن مانشيني مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر السابق عدم رضاه علي القرار الأخير موضحاً: «أنا من الطراز القديم، أفضّل الأزرق أو الأبيض».





وتشهد المجموعة بعض المواجهات الأخري، حيث يلاقي منتخب فنلندا الثاني في الترتيب بفارق ست نقاط عن إيطاليا مضيفتها البوسنة والهرسك الرابعة التي تسعي بدورها تعويض خسارتها الأخيرة في الجولة الماضية.





بينما تتطلع أرمينيا إلي تحقيق فوزها الرابع في خمس مباريات عندما تحل ضيفة على ليشتنشتاين صاحبة التمثيل الضعيف في المجموعة العاشرة، ومتذيلة الترتيب في محاولة لتضييق الخناق على وصافة المجموعة.





وأعلن في وقت سابق، روبرتو مانشينى، المدير الفنى للمنتخب الإيطالى، قائمة الآتزورى التى ستخوض مواجهتين أمام كل من اليونان وليشتنشتاين فى تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، المحدد لهما يومى 12 و15 أكتوبر الجارى.

وشهدت القائمة، التى ضمت 27 لاعبا، تواجد ستيفان الشعراوى وأندريا بيلوتى فى الخط الأمامى. وجاءت قائمة منتخب إيطاليا كاملة كالتالى: حراسة المرمى: جولينى - دوناروما - ميريت - سيريجو خط الدفاع: أتشيربى - بونوتشى - بيراجى - دا امبروزو - لورينزو - فلورينزى - ايزو - مانشينى - رومانيولى - سبينازولا خط الوسط: باريلا - بيرنارديسكى - كريستانتى - جورجينيو - ماركو فيراتى - سينسى - زانيولو خط الهجوم: كييزا - إيموبيلى - إنسينى - جريفو - بيلوتى - الشعراوى





يذكر أن بطل ووصيف كل مجموعة يتأهل إلى الأدوار النهائية للبطولة الأعرق أوربياً علي صعيد المنتخبات، والمقررة الصيف المقبل.



