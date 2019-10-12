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اليوم.. الحكم على متهم بـ"خلية إمبابة"

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:25 ص
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اليوم.. الحكم على متهم بـخلية إمبابة
المستشار محمد ناجي شحاتة
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مـروة هيـكل
 
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تصدر اليوم السبت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الحكم على المتهم حسين محمود في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة".

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني بسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين من أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلًا عن اتهام حيازة الأسلحة النارية.
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