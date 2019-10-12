عجائب كرة القدم.. مباراة من 3 أشواط بين مصر وجنوب إفريقيا

شهدت مباراة منتخب مصر الأولمبي مع نظيره منتخب جنوب إفريقيا والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ستاد الإسماعيلية في إطار، إستعدادات مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر والمؤهلة للأولمبياد طوكيو 2020، مواقف غريبة لا تحدث في كرة القدم.





وكان المنتخب الأولمبي بدأ بتشكيل مكون من : عمرصلاح ومحمود مرعى واحمد رمضان ومحمد عبد السلام و احمد ايمن وغنام محمدوعمار حمدى واحمد حمدى وعبد الرحمن مجدى واحمد ياسر وناصر منسى.





وقام شوقي غريب بالإتفاق مع المدير الفنى للمنتخب الأولمبي بإقامة اللقاء علي ثلاث أشواط كل شوط تبلغ مدته 30 دقيقة وليس علي شوطين كل شوط 45 دقيقة كما يحدث في الطبيعي.





كما تم طرد لاعب منتخب مصر والإسماعيلي محمد صادق ليطلب غريب من مدرب البافانا بافانا بإشراك لاعب بدلاً من صادق الذي تم طرده حتي لا يلعب منتخب مصر الأولمبي ب 10 لاعبين فقط.





وحدث أيضاً نفس الشئ تم طرد لاعب من جنوب إفريقيا وتم أيضاً نزول لاعب بدلاً منه مثلما ما حدث مع مصر.





ثم حدث الموقف الأغرب وهو بعدما قام شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي بخروج كل من عمار حمدي وأحمد حمدي في الشوط الثاني ثم الدفع بهم من جديد في الشوط الثالث.





وسجل هدف مصر الوحيد مهاجم نادى الجونة أحمد ياسر ريان فى الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول من صناعة جناح نادى الإسماعيلي عبدالرحمن مجدي، بينما سجل لمنتخب جنوب إفريقيا اللاعب لوثر سينج من ركلة جزاء.





واتفق المديران الفنيان لكل من مصر وجنوب افريقيا علي عدم اذاعة المباراه الاولي تليفزيونيا لأسباب فنيه علي ان يتم اذاعة اللقاء الثاني والمحدد له الاحد المقبل علي الهواء مباشرة.



