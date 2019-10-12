مورينيو يكشف عن أفضل لاعب شاهده في حياته

تحدث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد الإسباني، عن أفضل لاعب شاهده طوال متابعته لكرة القدم عبر مراحل حياته كافة.





وكان مورينيو قد درب خلال مسيرته التدريبية الحافلة، عدد من الفرق الكبيرة على رأسها إنتر ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي وريال مدري الإسباني، وبورتو البرتغالي حيث كانت إنطلاقته من هناك عندما توج بلقب دوري أبطال أوربا في2004، قبل أن تكون محطته الأخيرة حتى الآن قيادته لمانشستر يونايتد، ليرحل بعدها ويبقى دون نادي.





وعلي الرغم من من قيادته للنجم كريستيانو رونالدو عدد من السنوات خلال تواجد الثنائي في فريق ريال مدريد الإسباني، ومواجهته للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في عديد المناسبات، إلا أنه استبعد الثنائي من خياراته، عندما تم سؤاله عن أفضل لاعب شاهده في حياته.





ووقع اختيار مورينيو عند إجابته على السؤال، على النجم البرازيلي رونالدو دي ليما، مهاجم فريق برشلونة وريال مدريد وإنتر ميلان وميلان السابق، مؤكدًا أنه أفضل لاعب شاهده في حياته.





وعلق مورينيو علي رونالدو دي ليما: "هو أفضل لاعب شاهدته واستمتعت به في حياتي، كان بوسعه أن يستمر في الملاعب لفترة أطول وأن يقدم أداءا رائعا كعادته، إلا أن الإصابات عطلت مسيرته كثيرًا".





وواصل جوزيه مورينيو: "الموهبة الفذة التي تمتع بها رونالدو منذ كان في الـ19 من عمره جعلت منه لاعبًا مدهشًا، لذلك فهو أفضل لاعب شاهدته طوال حياتي ولم أر أحدًا مثله".





وإختتم المدرب البرتغالي تصريحاته عن رونالدو: "بالفعل هو لم يحافظ على نفسه في القمة لمدة 15 عامًا مثلما فعل الثنائي ميسي وكريستيانو، لكنه امتلك موهبة طبيعية جعلته لاعبًا مختلفًا عن الآخرين".



