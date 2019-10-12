هاني حسن الأسمر يتألق بحفل ساقية الصاوي (صور)
السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:48 ص
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عبدالحافظ حمدي
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استقبلت ساقية عبد المنعم الصاوي لأول مرة على مسرح النهر، حفلًا غنائيًا للفنان هاني حسن الأسمر، نجل المطرب الشعبى الراحل حسن الأسمر.
وقدم هاني خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح، إضافة إلى مجموعة من أغاني والده.
ويذكر أن ورث الفنان هاني حسن الأسمر حب الغناء من والده وأول ألبوم صدر له كان بعنوان "صياد"
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