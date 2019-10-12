هاني حسن الأسمر يتألق بحفل ساقية الصاوي (صور)

استقبلت ساقية عبد المنعم الصاوي لأول مرة على مسرح النهر، حفلًا غنائيًا للفنان هاني حسن الأسمر، نجل المطرب الشعبى الراحل حسن الأسمر.





وقدم هاني خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح، إضافة إلى مجموعة من أغاني والده.



