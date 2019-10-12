أماني الجندي وكيلا لنقابة الأطباء بالفيوم



فيما فاز بمقعدي الأعضاء تحت السن كل من: الدكتور أحمد رشوان، والدكتور وليد نصر.



وكانت نقابة أطباء الفيوم، شهدت اليوم إقبالا كثيف من قبل الأطباء للمشاركة بأصواتهم لاختيار مقعد النقيب وعضوين فوق السن وعضوين آخرين تحت السن، وذلك تحت إشراف قضائى برئاسة، المستشار ضياء الدين مصطفى طايع، والدكتور فرج عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة وعضوية الدكتور عزت رزق جنيدي، والدكتور سامح رمضان عبد الفتاح.



وجاءت المنافسة على مقعد النقيب بين كل من ٣ مرشحين هم: الدكتور ممدوح حامد راغب، نقيب الأطباء السابق، والدكتور صلاح محمد أبو طالب، رئيس مركز أورام الفيوم، والدكتور على شبي السيد كساب.



كما يتنافس على مقعدي عضوية المجلس فوق السن 5 أطباء هم: الدكتورة أماني طه حسين، والدكتور محسن جمعة مصطفى عبد العاطي، والدكتور محمد أبراهيم عبد العزيز، والدكتورة دينال أحمد عبد الفتاح، والدكتور محمد عبد الله علي.



ويتنافس على مقعدي عضوية المجلس تحت 15 سنة، الدكتور وليد محمود رجب، والدكتور أحمد رشوان ربيع، والدكتور أحمد رضا مصطفى رشدى، والدكتور رامي مجدي عدلي أسعد.



حيث كثف المرشحون الدعاية الانتخابية الخاصة بهم داخل المستشفيات العامة والخاصة، وأماكن تجمعات الأطباء وعلى مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " وفي جميع مناطق تقديم الخدمة، لعرض البرامج الانتخابية الخاص بهم، وانتشر داخل نادي محافظة الفيوم التي تجرى فيه الأنتخابات العديد من اللافتات والصور للمرشحين بكثافة، وتلاحظ وجود مندوبين عن المرشحين في مقابلة الناخبين وتوزيع الصور الخاصة بالناخبين عليهم لكسب وتأييد أصواتهم لصالح مرشحهم.



ننشر القائمة الكاملة في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، بمحافظة الفيوم، عقب إعلانها رسميا، من قبل المستشار ضياء الدين مصطفى طايع، المشرف على عملية الانتخابات، حيث فاز الدكتور ممدوح حامد راغب، استشارى الجراحة، بمنصب نقيب أطباء محافظة الفيوم، في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، بينما حصد في مقعدي فوق السن كل: الدكتورة أمانى طه الجندي، وكيلا لنقابة الأطباء، الدكتور محسن جمعة، مدير التأمين الصحي للطلاب واستشاري الباطنة.