نجوم الفن في عزاء شقيقة المخرج مصطفى الدمرداش بالحامدية الشاذلية (صور)
السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:33 ص
Advertisements
عبدالحافظ حمدي
Advertisements
Advertisements
شهد عزاء الحاجة زينب محمد الدمرداش، حضور نجوم الفن، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء في الراحلة.
وتلقى العزاء في الراحبة شقيقها المخرج مصطفى الدمرداش والمخرج محمد النقلى وذلك بمسجد الحامدية الشاذلية بحضور كل من دكتور أشرف زكى وحجاج عبدالعظيم ونجله خالد حجاج وكريمته ريهام حجاج ومحمد رياض ونهال عنبر وفلك نور وسيف عبد الرحمن وحرمه ديناوالمخرج احمد نور وخالد زكى والمخرج عبد العزيز البكرى والمنج محمود شميس.
كما حرص رضا ادريس وشريف حلمى والفنان السعودى معاذ عبد الصمد على الحضور، إضافة لصلاح عبد الله وعفاف شعيب ودعاء رجب وايناس عزالدين وشربف خيرالله واحمد الحلوانى ومحمدابوداود وفتوح احمد ومونتيرفراس فهمى واحمد الدمرداش والاعلامى معتزالدمرداش وايمان ايوب واحمد صفوت وعهدى صادق ورياض الخولى وحسن اش اش وحرمه فاتن اش اش والمنتج ممدوح شاهين والمنتج
Advertisements
- يسري نصر الله وعمرو الشوبكي يصلان عزاء والد عمرو سلامة بالحامدية الشاذلية (صور)
- بدء مراسم عزاء شقيقة 'أبو رجيلة' بالحامدية الشاذلية (صور)
- عزاء نجم الزمالك الأسبق مجدي السيد بالحامدية الشاذلية (صور)
- ماجد المصري وأحمد سلامة وبطرس دانيال في عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية (صور)
- بدء عزاء والدة الفنانة ألفت عمر بالحامدية الشاذلية (صور)
- إيهاب فهمي ومنال سلامة يقدمان العزاء في والدة ألفت عمر بالحامدية الشاذلية (صور)
- الفت عمر تدخل في نوبة بكاء أثناء تلقيها عزاء والدتها بالحامدية الشاذلية (صور)
- توافد النجوم على عزاء بدر تيسير بالحامدية الشاذلية (صور)
- نجوم الفن في عزاء والدة حجاج عبدالعظيم بالحامدية الشاذلية (صور)
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفنتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر