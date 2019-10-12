نجوم الفن في عزاء شقيقة المخرج مصطفى الدمرداش بالحامدية الشاذلية (صور)





شهد عزاء الحاجة زينب محمد الدمرداش، حضور نجوم الفن، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء في الراحلة.





وتلقى العزاء في الراحبة شقيقها المخرج مصطفى الدمرداش والمخرج محمد النقلى وذلك بمسجد الحامدية الشاذلية بحضور كل من دكتور أشرف زكى وحجاج عبدالعظيم ونجله خالد حجاج وكريمته ريهام حجاج ومحمد رياض ونهال عنبر وفلك نور وسيف عبد الرحمن وحرمه ديناوالمخرج احمد نور وخالد زكى والمخرج عبد العزيز البكرى والمنج محمود شميس.





كما حرص رضا ادريس وشريف حلمى والفنان السعودى معاذ عبد الصمد على الحضور، إضافة لصلاح عبد الله وعفاف شعيب ودعاء رجب وايناس عزالدين وشربف خيرالله واحمد الحلوانى ومحمدابوداود وفتوح احمد ومونتيرفراس فهمى واحمد الدمرداش والاعلامى معتزالدمرداش وايمان ايوب واحمد صفوت وعهدى صادق ورياض الخولى وحسن اش اش وحرمه فاتن اش اش والمنتج ممدوح شاهين والمنتج