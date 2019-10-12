نور محمود يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس "الممر" ورد فعله على موقف إسرائيل من الفيلم

كشف الفنان نور محمود، عن رد فعله الشخصي بعد عرض فيلم الممر عبر القنوات التليفزيونية ومتابعته لردود أفعال الجمهور في الشارع وعبر السوشيال ميديا، ورد الفعل من الجانب الإسرائيلي، وكواليس الفيلم.

وأوضح نور محمود في تصريح خاص لـ الفجر الفني، معبرًا عن فخره الشديد والشرف لمشاركته في فيلم الممر قائلًا: "لا أعتقد بأن أي شخص يعمل بمهنة التمثيل في مصر ليس لديه الرغبة أن يشترك في هذا الفيلم".





وأضاف: تابعت ردود الأفعال بعد عرض الفيلم من خلال الأشخاص بالشارع المصري وعبر السوشيال ميديا، وهي عظيمة جدًا حتى الذين لديهم ملاحظات عليه ولكن في النهاية أعجبهم كثيرًا، ولا أعتقد ان في الفترة الأخيرة اجتمع الجمهور بهذا الشكل مثل الممر لأنه فيلم رأي عام كامل نظرًا لظروف البلد أو الأشياء الأخرى التي تحدث، و رد عام هو عظيم جدًا وسعيد به.





ردود الأفعال الإسرائيلية





واستطرد قائلًا عن متابعتي لردود الأفعال الإسرائيلية تجاه الفيلم بانها اضحكتني كثيرًا لان لديهم إعتقاد الفيلم يقوم بتشويه سمعتهم التي هي بالفعل نظرًا لتاريخهم الذي يشهد على ذلك من دير ياسين، والهجوم على الأقصى وغيرهم أذا تحدثنا عن ذلك من هنا إلى أن تقوم الساعة.

وأشار إلى كواليس فيلم الممر ومشاهده مع النجم أحمد عز، قائلًا: كواليس التصوير كانت منظمة وأول مرة أعمل مع الأستاذ شريف عرفة وهو من أحد الأسباب الرئيسية لقبولي للعمل بالفيلم أن أقف أمام كاميرا شخص عظيم مثله، وعن أحمد عز هو شخص في منتهى الجمال على المستويين الفني والشخصي وهذه المرة الثانية التي أعمل بها معه الأاولى كانت من خلال فيلم الخلية ولم تجمعني به مشاهد داخله نظرًا لأن مشاهدي كانت مع محمد ممدوح "تايسون".





واستكمل: أما عن فيلم الممر كانت مشاهدي كلها مع أحمد عز هو شخص جميل ومتواضع جدًا ويحب مساعدة الجميع وخلال البروفات يعطي من أمامه الثقة قبل التصوير لإزالة التوتر وكنت أحب أن اعمل معه وأتمنى أن تتكرر مرة أخرى، أما كواليس الفيلم كانت منظمة جدًا وكلمن عمل بالفيلم شعر بأنه بالجيش حقيقي، والإلتزام بالمواعيد كانت بالثانية، الكواليس حلوة ومرهقة وممتعة في نفس الوقت.





وعن أعماله القادمة يستعد الفنان نور محمود لتصوير مسلسل جديد والذي أعلن أنه غير مصرح للحديث عنه.

جدير بالذكر أن فيلم الممر يُعد دراما حربي وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، هند صبري، محمد فراج، محمود حافظ، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، نور محمود من إنتاج عام 2019، وحقق الفيلم ثاني أعلى إيردادات في موسم عيد الفطر المبارك الماضي، في المركز الرابع في قائمة أعلى الأفلام دخلًا في السينما المصرية والأعلى إنتاجًا التي تخطت ميزانيته 55 مليون جنيه مصري.