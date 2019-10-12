"البتاكوشي" يفضح خيانات حكام تركيا في الطبعة الثانية من "أردوغان وخطايا بني عثمان"

غرقت دولة تركيا منذ تأسيسها في العصور الوسطى، على يد عثمان بن أرطغرل في السابع والعشرين من يوليه سنة 1299م، مؤسس الدولة العثمانية، وحتى يومنا هذا في بحور من الدماء، ومستنقع الخيانة.





هكذا سلط الكاتب الصحفي محمود البتاكوشي، الضوء على الدولة التركية، وصراعها التاريخي، وذلك في الطبعة الثانية من كتابه "أردوغان وخطايا بني عثمان.. سلسال الدم والخيانة"، والصادر عن مؤسسة رهف للنشر والتوزيع.





وأكد الكاتب الصحفي محمود البتاكوشي، أن الدولة العثمانية رغم اتساعها كان يحكمها قانون الغاب، فالسلطان بمجرد أن يعتلي العرش يصدر فرمانا بإعدام أشقائه الذكور، مستندا إلى فتوى شرعية بالقتل، بما لا يخالف شرع الله، وليس هذا فحسب بل يقوم الابن أحيانا بالتمرد على والده السلطان، وقتله فيما بعد كما حدث مع السلطان بيازيد الثاني، الذي عزل وقتل على يد ابنه الشرس سليم الأول.





والأنكى من ذلك، أن تتمكن شهوة الملك في سلاطين الدولة العليا كما كانوا يحبون أن يطلق عليها، أن تدفع السلطان الى قتل أبنائه، وأحفاده، الرضع، كما حدث مع السلطان سليمان القانوني، العاشق للقب "الإسكندر الأكبر المسلم"، حيث قام القانوني باستباحة دماء ولديه وأبنائهم الرضع، وكله بما لا يخالف شرع الله حسبما، يعتقد، لقد توارث سلاطين الدولة العليا سلسال الدم والخيانة منذ تأسيسها مرورا بـ"سليم الأول، والثاني، ووصولا الى أتاتورك، ثم ختاما بأردوغان".



