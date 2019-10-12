للمرة الثانية على التوالي.. ممدوح راغب نقيبا للأطباء بالفيوم



وجاءت المنافسة على مقعد النقيب بين كل من ٣ مرشحين هم: الدكتور ممدوح حامد راغب، نقيب الأطباء السابق، والدكتور صلاح محمد أبو طالب، رئيس مركز أورام الفيوم والدكتور على شبلي السيد كساب.



كما يتنافس على مقعدي عضوية المجلس فوق السن 5 أطباء هم: الدكتورة أمانى طه حسين، والدكتور محسن جمعة مصطفى عبد العاطي، والدكتور محمد إبراهيم عبد العزيز، والدكتورة دينال أحمد عبد الفتاح، والدكتور محمد عبد الله علي.





كما يتنافس على مقعدي عضوية المجلس تحت 15 سنة، الدكتور وليد محمود رجب، والدكتور أحمد رشوان ربيع، والدكتور أحمد رضا مصطفى رشدي، والدكتور رامي مجدي عدلي أسعد.



حيث كثف المرشحون في الدعاية الانتخابية لهم داخل المستشفيات العامة والخاصة، وأماكن تجمعات الأطباء وعلى مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " وفي جميع مناطق تقديم الخدمة، لعرض البرامج الانتخابية الخاص بهم، وأنتشر داخل نادى محافظة الفيوم التي تجرى فيه الأنتخابات العديد من اللافتات والصور للمرشحين بكثافة، وتلاحظ وجود مندوبين عن المرشحين فى مقابلة الناخبين وتوزيع الصور الخاصة بالناخبين عليهم لكسب وتأييد أصواتهم لصالح مرشحهم.



أسفرت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة الفيوم، التي أجريت، الجمعة، عن فوز الدكتور ممدوح حامد راغب، بمقعد نقيب الأطباء.وكانت نقابة أطباء الفيوم، شهدت اليوم إقبالا كثيف من قبل الأطباء للمشاركة بأصواتهم لاختيار مقعد النقيب وعضوين فوق السن وعضوين آخرين تحت السن، وذلك تحت إشراف قضائى برئاسة، المستشار ضياء الدين مصطفى طايع، والدكتور فرج عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة وعضوية الدكتور عزت رزق جنيدي، والدكتور سامح رمضان عبد الفتاح.