مرتضي منصور يوجه رسالة نارية إلى كهربا ويفجر مفاجأة

أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ان محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى الزمالك السابق ولاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ليس من حقه الإنضمام للنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة من الأساس، وانه بصدد مفاجآة للاعب وللنادي الأهلي خلال الساعات القادمة .





وقال رئيس الزمالك مرتضى منصور خلال تصريحات تليفزيونية :” جميع الأنباء المتداولة عن توقيع كهربا للاهلي كاذبة، واللاعب ليس من حقه الرحيل عن الزمالك ".





وأعرب رئيس الزمالك عن غضبه من ما حدث من محمود كهربا والرحيل عن نادي الزمالك بذلك الشكل، والهروب من النادي وعمل أكثر من حيله للعب في صفوف النادي الأهلي.





وإقترب محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي من الإنضمام للنادي الأهلي، ليقترب أن يكون اول صفقات القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.