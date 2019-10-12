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لخلافات مع والدته.. سائق يحاول الانتحار من شرفة منزله في القليوبية

السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:43 ص
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لخلافات مع والدته.. سائق يحاول الانتحار من شرفة منزله في القليوبية
أرشيفية
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محمد نبيل
 
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أقدم سائق على إلقاء نفسه من شرفة منزله بالطابق الثاني لخلافات والتشاجر مع والدته بقرية الدير دائرة مركز طوخ، مما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة وتم نقله لمستشفى شبين القناطر وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بقيام سائق يدعى "م.ا" 30 سنة، بإلقاء نفسه من شرفة منزلة بالطابق الثاني لخلافات والتشاجر مع والدته.

وجرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية.

وانتقل المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز طوخ ومعاونه النقيب حسام الحسيني، وتم نقل المصاب لمستشفى شبين القناطر، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف ملابسات الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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