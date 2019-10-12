ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مباراة السوبر سلاح ميتشو أمام الأهلي

السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:28 ص
Advertisements
مباراة السوبر سلاح ميتشو أمام الأهلي
ميتشو
Advertisements
طباعة
السيد علي
 
Advertisements
يسعي المدير الفنى للزمالك الصربى ميتشو ، لتفادي أخطاء الأبيض، خلال مباراة فريقه الماضية أمام الأهلى فى مسابقة السوبر المحلى. 
 
وقام ميتشو بإعادة مشاهدة مواجهة المارد الأحمر فى السوبر والتى انتهت بخسارة الزمالك بنتيجة 3-2 من أجل تصحيح الأخطاء والوقوف على نقاط القوة التى اعتمد عليها السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى.
 
ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى يوم 19 من الشهر الجارى، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويرغب ميتشو في الرد علي فايلر في المواجهة المرتقبه، عقب هزيمته في السوبر، وتقديم مواجهة ملحمية أمام الاهلي لإستعادة نغمة الغنتصارات في الدوري المحلي.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: ميشتو القمة الزمالك الاهلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
كولومبيا
-
x
18:00
-
تشيلي
تونس
-
x
18:00
-
الكاميرون
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إيطاليا
-
x
20:45
-
اليونان
النرويج
-
x
20:45
-
أسبانيا
الدنمارك
-
x
18:00
-
سويسرا
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
-
x
16:00
-
لوجو

DMCA.com Protection Status