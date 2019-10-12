بالأرقام.. ماذا قدم الثلاثي جوميز والسومة وحمد الله هذا الموسم؟

شهد الموسم الحالي تألق العديد من المهاجمين في الأندية السعودية، ويأتي على رأسهم الثلاثي بافيتيمبي جوميز نجم الهلال، وعمر السومة لاعب الأهلي، وعبد الرازق حمد الله نجم النصر.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في التقرير التالي، أبرز الأرقام التي حققها الثلاثي جوميز، والسومة، وحمد الله هذا الموسم:-





أرقام جوميز مع الهلال في الموسم الجاري:-

قدم الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مستويات رائعة رفقة الفريق الأول للكرة بنادي الهلال؛ حيث شارك المهاجم الفرنسي مع فريق الزعيم، في جميع مباريات بطولة الدوري السعودي هذا الموسم، بواقع 6 مباريات، أحرز خلالهم 4 أهداف وصنع هدف آخر.





ويحتل جوميز المركز الرابع من جدول ترتيب هدافي دوري المحترفين هذا الموسم، بعدما حقق رقمًا قياسيًا بتسجيله 4 أهداف.





وساهمت قدرات جوميز العالية في تصدر الهلال لجدول ترتيب البطولة المحلية، برصيد 16 نقطة، حصدهم خلال 6 جولات، فاز في 5 مواجهات وتعادل في لقاء آخر.





وقاد جوميز الهلال للوصول إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، عقب احرازه هاتريك من واقع أربعة أهداف أمام السد في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب حمد الكبير في ذهاب دور النصف النهائي قبل موقعة الحسم المقرر إقامتها في الرياض يوم 22 أكتوبر الجاري ويستضيف الهلال، ضمت إياب نصف النهائي دوري أبطال آسيا.





كما نجح في كسر كافة الارقام القياسية وتحقيق انطلاقة متميزة؛ حيث احتل قائمة هدافي البطولة الأسيوية بالنسخة الحالية برصيد 9 أهداف، فى 10 مباريات ، حيث هز شباك السد القطري، والأهلي والدحيل، وطهران، وله 12 تسديدة على مرمى الخصوم.





وبلغة الأرقام يكون جوميز قد شارك مع الهلال في 16 مباراة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات، أحرز خلالهم 13 هدفا، وصنع 3 آخرين.





يذكر أن جوميز يحتل المرتبة الثالثة بقائمة الهدافين الأجانب في تاريخ نادي الهلال، بتسجيله 46 هدفاً.









أرقام عمر السومة مع الأهلي في الموسم الجاري:-

يعيش عمر السومة أزهى مواسمه الكروية في صفوف الأهلي، حيث أحرز المهاجم السوري نصف أهداف الراقي في الموسم الحالي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، بواقع 3 أهداف من مجموع 6 أهداف سجلها الفريق، خلال 6 مباريات بالبطولة المحلية.





ويتواجد السومة في المركز الخامس من جدول ترتيب هدافي دوري المحترفين هذا الموسم، بعدما حقق رقمًا قياسيًا بتسجيله 3 أهداف، وصناعة آخر، في 5 مباريات، ويُعد أكثر لاعب قام بمحاولات تسديد في الموسم الرياضي الحالي بمسابقة الدوري، بواقع 10 تسديدات على مرمى الخصوم.





يذكر أن السومة كان قد تصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحارفين لمدة 3 مواسم متتالية قبل ان يغيب عنها أخر موسمين لحساب روني فيرنانديز مهاجم الفيحاء ، والمغربي عبدالرزاق حمدالله ، مهاجم النصر.









أرقام حمد الله هذا مع النصر الموسم:-

تراجع المستوى التهديفي للمغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، هذا الموسم بشكل ملحوظ، بعد تألقه الكبير العام الماضي؛ وتصدره ترتيب هدافي الدوري برصيد 34 هدفا، وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في دوري المحترفين.





وسجل الموسم الرياضي الجديد رقماً سلبياً لحمد الله؛ حيث شارك في 6 مباريات، ولم يحرز سوى هدفا وحيدا في شباك ضمك بالجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهو ما أدى إلى تراجع نتائج النصر هذا الموسم بشكل كبير.





كما يعد حمد الله أكثر اللاعبين إهداراً للفرص هذا الموسم؛ حيث أهدر خمس فرص للتسجيل منذ انطلاق مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.





ويأتي بالمرتبة الثانية كارلوس أندريا، لاعب العدالة، ونيكاتي، لاعب الوحدة، والذان أهدرا أربعة فرصة مع فرقهما هذا الموسم.





وعلى المستوى الدولي لم ينضم حمد الله إلى قائمة منتخب المغرب منذ مغادرته لمعسكر المنتخب، قبيل إنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر.









-نتيجة المقارنة.. تفوق جوميز والسومة وتراجع حمد الله:-

وبلغة الأرقام يكون جوميز قد تفوق على حمد الله والسومة؛ من حيث عدد الأهداف هذا الموسم، ومساهمته بشكل ملحوظ في تصدر الهلال لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ووصوله إلى نهائي.





ويأتي السومة في المرتبة الثانية بعدما عادت إليه الروح من جديد، من خلال المشاركة في المباريات من جديد، عقب إقالة المدير الفني برانكو؛ والذي كان على خلاف دائم مع اللاعب، مما دفعه لابعاده وجلوسه على مقاعد البدلاء.





فيما يعد حمد الله هو الأكثر نحسًا بعدما أهدر 5 أهداف مؤكدة منذ انطلاق مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.