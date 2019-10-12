نجوم العالم للسلاح يودعون مصر بالرقص على أنغام "بشرة خير"

ودع نجوم رياضة السلاح القدامى من ابطال العالم و الأولمبياد مصر بالرقص والاحضان وقبلات الشكر والثناء على انغام الاغنية الاشهر بشرة خير وذلك بعد انتهاء مشاركتهم فى بطولة العالم لرواد السلاح التى اقيمت باستاد القاهرة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى.





ومع انتهاء فعاليات اليوم الاخير من البطولة التى استمرت منافساتها على مدار اسبوع كامل انطلق الجميع فى وصلة رقص وفرحة لا إرادية داخل الصالة المغطاة من وفود اجنبية ومجلس ادارة إتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى واعضاء اللجنة المنظمة والمتطوعين من الشباب على انغام اغنية بشرة خير والعديد من الأغانى المصرية الاخرى .





وقام شباب المتطوعين بحمل رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى على الاعناق ورفعه فى الهواء وايضا مدير البطولة مدحت البكرى و عمرو كامل والدكتور ايمن غنيم احتفالا بالنجاح الساحق فى تنظيم البطولة والمجهودات الهائلة التى قدموها .





وتسابقت الوفود الاجنبية فى احتضان الحسينى وتقبيله وانهالت عليه كلمات الثناء والشكر لما قدمه لهم طوال البطولة والصورة الحضارية التى عبرت عن مصر الجديدة ولسان حالهم يقول ان كرواتيا وهى البلد المضيف للبطولة فى العام القادم باتت فى ورطة كبيرة فماذا تستطيع ان تقدم بعد ما قدمه المصريون فى هذه النسخة من البطولة فلم يتركوا شيئا لاحد يمكن أن يقدمه بعدهم .





وحرص الجميع على التقاط صور اللحظات الاخيرة التذكارية فى تلك النسخة الاستثنائية والتاريخية من بطولة العالم لرواد السلاح باعتراف موثق بالصوت والصورة من كل الوفود الاجنبية 47 دولة من مختلف انحاء العالم .

ومن جانبه اعترف عبد المنعم الحسينى أن تلك البطولة كانت تمثل تحديا كبيرا لأنها اقيمت فى ظروف صعبة وكان المطلوب تقديم الصورة الحقيقية للبلد وإزالة التشويه الزائف الذى صنعه الحاقدون على مصر فى الخارج وقد تحقق ما خططنا له بفضل تضافر جهود الجميع .





قال إن هذا لم يكن ليتحقق لولا المساندة والدعم المعنوى والادبى من الدولة ذاتها والمتمثل فى وزارات الشباب والرياضة والسياحة والداخلية وجميعهم كانوا مع إتحاد السلاح لحظة بلحظة فكان النجاح الكبير .





ووجه الحسينى شكرا خاصا لوزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى الذى لم يتوان عن تقديم كل الدعم من اجل مصر .





اضاف قائلا سعادتنا بالنجاح لا حدود لها ولكن الفرحة والاحتفال سينتهى من الغد فلا وقت للراحة لأن الشهر المقبل لدينا تحد جديد باستضافة وتنظيم بطولتى كأس العالم للسلاح رجال وسيدات المؤهلتين إلى طوكيو 2020.



