صدمة في الأهلي قبل موقعة القمة

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رفضه الدفع بالثنائي محمد محمود أو سعد سمير في مباراة الزمالك المقرر لها السبت المقبل الموافق 19 من أكتوبر الجاري.





وشارك سعد سمير ومحمد محمود فى تدريبات الفريق الأخيرة بعد التماثل للشفاء من الإصابة الطويلة التى تعرض لها الثنائى.





وتعرض سعد سمير لإصابة فى الركبة، بينما أجري محمد محمود جراحة الرباط الصليبي، عقب إصابته في أول مشاركة له مع الاهلي.