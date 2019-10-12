عمرو أديب مشيدًا بـ موسم الرياض: كرنفال مبهر (فيديو)



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن المملكة العربية السعودية شكلها مختلف، وما تشهده شيء ضخم، لافتا إلى أن موسم الرياض ليس لحفلات الغناء فقط، بل هناك معارض تقام، وتشهد إقبالا كبيرا.



وأشار إلى أن موسم الرياض بمثابة كرنفال كبير، وسيستمر لمدة شهرين، وهناك إقبال غير عادي، منوهًا بأن تركي آل الشيخ نقل العالم إلى المملكة العربية السعودية، حيث وفرت تلك المواسم عشرات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة.



وعرض "أديب"، مقطع فيديو للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه وهو يشكر كل من ساهم في تنظيم فعاليات موسم الرياض، قائلا: "الله يبيض وجوهكم".



ونوه "أديب"، بأن موسم الرياض يتضمن ليالي المحروسة وهي أجواء مصرية وسيكون بها فنانين ومطربين ومطاعم مصرية.



قال الإعلامي عمرو أديب، إن اليوم انطلق موسم الرياض، وهو أكبر موسم ترفيهي على مستوى الشرق الأوسط، موضحا أن موسم الرياض سيتضمن 3000 فاعلية 100 منهم عالميين.