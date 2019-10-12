محمد صلاح: فقدان السوبر له فؤائد للزمالك
السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:13 ص
Advertisements
السيد علي
Advertisements
Advertisements
أعلن المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك الكابتن محمد صلاح، أن الفريق الأبيض قادر على تخطى الأهلى خلال مواجهه القامة القادمة فى الدورى.
ويلتقي الزمالك أمام الأهلى فى قمة مباريات الدورى ضمن الجولة الرابعة، من المسابقة يوم السب الموافق 19 أكتوبر الحالى.
وقال مدرب الأبيض الأسبق عبر تصريحات تليفزيونية أنه يتوقع فوز الزمالك على الأهلى ، بالرغم من تراجع مستوى الأبيض مؤخرا بالمقارنة بالأهلى.
وتابع "صلاح" أن المستوى الأخير للفريقين ونتائج الأهلى فى أفريقيا والدورى ليست مقياس لحسم المباراة، مشددا على رغبة لاعبى الزمالك القوية فى تحقيق الفوز لتحسين الصورة.
وأنهي صلاح تصريحاته أن لاعبى الزمالك يرغبون فى تعويض خسارة السوبر المحلى أمام الأهلى، خاصة وأن الزمالك قدم شوط ثانى على أعلى مستوى.
Advertisements
- نجم الزمالك ينفعل على "عبد العال": أنت فين وبتدرب فين
- إيناسيو سادس مدرب برتغالي يقود الزمالك
- الزمالك يشعل موسم الانتقالات الصيفية بصفقات نارية (تقرير)
- كهربا: لا نخشي الهلال رغم قوته
- الزمالك يحدد موعد السفر لـ"نيروبي" لمواجهة جورماهيا الكيني
- "جنش" يرعب الأهلي
- رعب في الزمالك بسبب جونيور أجايي
- مفاجأة.. محمد صلاح يتوقع الفائز في القمة بين الأهلي والزمالك
المزيد عن: محمد صلاح القمة السوبر الزمالك الدوري المصريتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر