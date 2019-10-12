ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جريزمان : مواجهة أيسلندا كانت جيدة للفريق بأكمله

السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:06 ص
Advertisements
جريزمان : مواجهة أيسلندا كانت جيدة للفريق بأكمله
جريزمان
Advertisements
طباعة
السيد علي
 
Advertisements
قال المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم نادي برشلونة، إن منتخب بلاده، خاض مباراة جيدة أمام أيسلندا، والتي انتهت بفوز الديوك بهدف دون رد، في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وكشف جريزو في تصريحات نشرتها مجلة "فرانس فوتبول": "كانت مواجهة صعبة للغاية، لكنها كانت جيدة للفريق بأكمله".

وتابع مهاجم الديوم: "كان علينا الحصول على الثلاث نقاط، والآن لدينا مباراة مهمة يوم الاثنين أمام تركيا، لقد عانينا هناك حيث هزمنا بثنائية دون رد، لذلك سنستعد جيدًا لهذه المواجهة".

وعللق أيضاً جريزمان ركلة الجزاء التي سددها أوليفيه جيرو وسجل عبرها هدف الفوز، قائلاً: "لم أتمكن من التسديد بعد التحامي مع سكورسون، وذهب وسجل أوليف وحصلنا على الثلاث نقاط وذلك الأكثر أهمية".

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: منتخب فرنسا جريزمان تركيا
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
كولومبيا
-
x
18:00
-
تشيلي
تونس
-
x
18:00
-
الكاميرون
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إيطاليا
-
x
20:45
-
اليونان
النرويج
-
x
20:45
-
أسبانيا
الدنمارك
-
x
18:00
-
سويسرا
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
-
x
16:00
-
لوجو

DMCA.com Protection Status