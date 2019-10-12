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"متصور مع صاروخ برازيلي".. عمرو أديب يعلق على صورة محمد صلاح (فيديو)

السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:00 ص
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متصور مع صاروخ برازيلي.. عمرو أديب يعلق على صورة محمد صلاح (فيديو)
الإعلامي عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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علق الإعلامي عمرو أديب، على صورة اللاعب محمد صلاح وعارضة الأزياء البرازيلية على غلاف مجلة "GQ " العالمية، قائلا: "مو صلاح متصور مع صاروخ برازيلي"، مشيرا إلى أنه يجب أن ندرك أن صلاح يعيش في مجتمع آخر.

وعن طريقة الصورة، قال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "موضوع الحضن ده صلاح يحله مع أم مكة"، لافتا إلى أن حضن عارضة الأزياء لمحمد صلاح يعد الأكثر احتراما لها، مضيفا: "عارضة زي دي حضنت 4 غير محمد صلاح في صور تانية".

وأضاف أن هناك فرق بين محمد صلاح، ومحمد أبو تريكة، حيث إن صلاح لاعب عالمي، ويعيش في مجتمع مختلف له تقاليد أخرى، متابعا: "في موجة عايزة تخلص على صلاح.. ليه كده ده حيلتنا، وده اللي بنفتخر به في الخارج، ده عنده 27 سنة، والحياة والفلوس قدامه، كويس إنه ماسك نفسه، ولسه عاقل".

وتابع أديب: "بشويش على صلاح، متكرهوش الراجل في البلد، كفاية الموقف اللي حصل معاه من شهر، كان مستني بلده تقف جمبه.. محمد صلاح حاجة، وأبو تريكة حاجة تانية"، منوها بأن محمد صلاح لاعب عالمي ويجب أن نتعامل على هذا الأساس.
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المزيد عن: محمد صلاح عمرو اديب عارضة الازياء البرازيلية صورة صلاح
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