طارق يحيى: لم أخشي أي مدرب للأهلي سوي جوزيه

علق المدير الفني السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، طارق يحيى، عن مباراة القمة القادمة التي تجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.





ووجه يحيىنصيحته، إلي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك بألا يشغل تفكيره بنظيره السويسري في الأهلي رينيه فايلر.





ويلتقي الأهلي والزمالك، يوم السبت القادم والموافق 19 من الشهر الجاري، في إطار الجولة الرابعة من منافسات الجولة الرابعة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.





وكشف طارق يحيى في برنامج "الزمالك اليوم"، عبر قناة "الحدث اليوم"، إن رينيه فايلر استقر على التشكيل الأساسي الذي يخوض اللقاءات الهامة بالنسبة للنادي الأهلي، ما يسهل المهمة على ميتشو أكثر من المباراة السابقة التي جمعت الفريقين في السوبر المصري.





وطالب "يحيى" ، المدرب الصربي "ميتشو"، بأن لا يهتم كثيرًا بطريقة اللعب والخطط التي يعتمد عليها فايلر في مبارياته مع الأهلي، مؤكدًا أن الأهم هو دراسة قدرات لاعبي الفريق الأحمر.





وواصل مدرب الأبيض السابق: "عندما واجهت الأهلي في عديد المناسبات لم أكن أشغل بالي بالطريقة التي يلعب بها مدرب الأهلي أو طريقة تفكيره، كنت أهتم فقط بقدرات لاعبي الفريق الفردية".





وأردف: "قدرات لاعبو الأهلي الفردية هي من تحسم الأمور لصالح الفريق الأحمر، لذا فيجب على ميتشو أن يولي اهتمامًا كبيرًا بكيفية إيقاف نقاط قوة الأهلي".





وإختتم يحيى تصريحاته : "المدرب الوحيد الذي كنت أدرس طريقته وأحاول أن أدخل عقله، هو البرتغالي مانويل جوزيه، لأنه مدرب كبير ومدرسة، كان يعرف كيف يجعل لاعبي الأهلي يلعبون بطريقته، لكن أي مدرب آخر فلا أهتم به".



