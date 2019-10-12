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إعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفي للأطباء الاثنين

السبت 12/أكتوبر/2019 - 12:58 ص
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إعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفي للأطباء الاثنين
انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء
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منى صموئيل
 
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تعلن اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للأطباء، النتائج النهائية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، ظهر يوم الاثنين المقبل، والتي ستتضمن إعلان النقيب العام، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وكانت قد أغلقت اللجان الانتخابية في انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، أبوابها في تمام الساعة الخامسة، تمهيدا لغلق الصناديق وبدء عملية الفرز.

وشهدت الساعة الأخيرة في انتخابات نقابة القاهرة توافد عدد قليل من الأطباء للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية.

وترشح 16 طبيبا على مقعد النقيب العام، و77 مرشحًا على مقعد العضوية بمجلس النقابة العامة التي يجرى عليها الانتخاب والبالغ عددها 12 مقعدًا، ويبلغ عدد الأطباء المسجلين بنقابة الأطباء 293 ألفا و588 طبيبًا، لكن من لهم حق التصويت وسددوا الاشتراكات ما يقرب من 200 ألف طبيب، وذلك في 27 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، حيث تخضع العملية الانتخابية لإشراف قضائي يشارك فيه 56 مستشارا من النيابة الإدارية.
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