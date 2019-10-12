وزير الري الأسبق: مطالب مصر في سد النهضة "عادلة" (فيديو)

Advertisements

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن مطالب مصر فيما يخص سد النهضة عادلة، وتنفذ سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الموازنة بين التنمية في إثيوبيا وعدم الإيذاء في مصر، موضحا أنه سيحدث ضررا ولكن الإدارة المصرية تستطيع أن تسيطر عليه وتجنب الشعب الويلات المائية في المستقبل.



وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، مساء الجمعة أن مصر طلبت الحصول على 40 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق فقط، غير مياه النيل الأبيض ونهر عطبرة، لافتا إلى أن النيل الأزرق إيراده السنوي 50 مليار متر مكعب في السنة.



وأشار إلى أن العجز السنوي سيتم مناصفة بين مصر والسودان، ليتحمل كل منهما 5 مليار متر مكعب عجزا سنويا أثناء سنوات الملء الأولي لسد النهضة، لافتًا إلى أن مخزون المياه أمام السد العالي سيغطي معظم هذا العجز الأولي".



ونوه وزير الري والموارد المائية الأسبق إلى أن مصر طالبت بألا يقل منسوب بحيرة ناصر عن 165 مترًا فوق سطح البحر، لكي يتم تجنب التخفيضات الكبيرة في كهرباء السد العالي فضلًا عن انخفاض المياه.

