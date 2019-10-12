الجنايني: قبل أن أكون زملكاوي.. أنا مصري



وقال الجنايني في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"أهنئ الأهلي وموسم كبير وأتمنى الاحتفال كل موسم بالبطل وأتمنى لهم التقدم على المستوى البعيد".



واختتم الجنايني تصريحاته قائلاً :"قبل أن أكون زملكاوي أنا مصري، سأسلم الأهلي بطولة وسأسلم الزمالك بطولة ولا أحب أو أكره أي شئ في عملي حتى لا يؤثر عليه".





وقدّم الجنايني، التهنئة للنادي الأهلي بمناسبة تتويجه ببطولة الدوري للمرة الـ41 في تاريخ النادي، موضحًا أن الأهلي يستحق هذا التتويج بعدما حقق اللقب عن جدارة بفضل إصرار وحماس لاعبيه طوال الموسم الماضي.

وأوضح رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن الآمال والطموحات التي تنتظر الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة كبيرة ولا يقدر على تحقيقها إلا من يمتلكون روح وعزيمة النادي الأهلي الذي يُمثل ضلعاً أساسياً في نهضة الرياضة المصرية، بما له دور وطني وكونه داعما أساسيا للمنتخبات الوطنية في شتى الألعاب.

علق عمرو الجنايني رئيس مجلس اتحاد كرة القدم على اتهام البعض بانتماؤه للزمالك بأنه مصري قبل أن يكون زملكاوي وذلك على هامش حفل تسليم الأهلي درع الدوري الحادي والأربعين.