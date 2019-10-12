يسرا اللوزي: لهذا السبب أحببت شخصية ريم في "كلبش 3"
السبت 12/أكتوبر/2019 - 12:46 ص
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هبة أحمد
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صرحت الفنانة يسرا اللوزي، أنها لا تفضل تصوير مسلسلين فى وقت واحد، إلا في حالة واحدة وهو أن يكون هناك اختلاف بين الشخصيتين.
وأعربت اللوزي خلال لقائها فى برنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة المذاع على قناة "one" عن سعادتها لمشاركتها فى مسلسل "كلبش ٣"،
وصرحت قائلة إن ما جذبها لذلك الدور هو عدم تركيز" ريم" على الاهتمام بالمظهر الخارجى، وأن الشخصية كانت تتمتع بقدر كبير من الذكاء، الإهتمام بالناس، لذلك" ريم" من الشخصيات القريبة منها.
" قمر هادى"و " كلبش٣"
يشار إلى أن يسرا، خاصت الماراثون الرمضاني الماضى بمسلسلى" قمر هادى"،" كلبش٣"، وحققت من خلالهما نجاحًا كبيرًا.
فيلم "العنكبوت"
وتشارك الفنانة يسرا اللوزى حاليا فى فيلم "العنكبوت"، والفيلم يشارك فى بطولته كل من: منى زكي، والتونسي ظافر العابدين ومحمد لطفي وأحمد فؤاد سليم وزكي فطين عبد الوهاب، ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمود غريب والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.
يذكر أن آخر أعمال يسرا اللوزي السينمائية مشاركتها فى فيلم "أخلاق العبيد"، والفيلم بطولة: خالد الصاوى، وسارة سلامة وكارولين خليل، إخراج أيمن مكرم.
وتشارك الفنانة يسرا اللوزى حاليا فى فيلم "العنكبوت"، والفيلم يشارك فى بطولته كل من: منى زكي، والتونسي ظافر العابدين ومحمد لطفي وأحمد فؤاد سليم وزكي فطين عبد الوهاب، ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمود غريب والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.
يذكر أن آخر أعمال يسرا اللوزي السينمائية مشاركتها فى فيلم "أخلاق العبيد"، والفيلم بطولة: خالد الصاوى، وسارة سلامة وكارولين خليل، إخراج أيمن مكرم.
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