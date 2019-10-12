يسرا اللوزي: لهذا السبب أحببت شخصية ريم في "كلبش 3"

عن سعادتها لمشاركتها فى مسلسل "كلبش ٣"،

وصرحت قائلة إن ما جذبها لذلك الدور هو عدم تركيز" ريم" على الاهتمام بالمظهر الخارجى، وأن الشخصية كانت تتمتع بقدر كبير من الذكاء، الإهتمام بالناس، لذلك" ريم" من الشخصيات القريبة منها.

" قمر هادى"و " كلبش٣"

يشار إلى أن يسرا، خاصت الماراثون الرمضاني الماضى بمسلسلى" قمر هادى"،" كلبش٣"، وحققت من خلالهما نجاحًا كبيرًا.



