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صدمة في مانشستر قبل مواجهة ليفربول

السبت 12/أكتوبر/2019 - 12:33 ص
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صدمة في مانشستر قبل مواجهة ليفربول
يوناتيد
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السيد علي
 
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أبرزت الصحافة الإنجليزية، أمس الجمعه، أن فريق مانشستر يونايتد قد يفتقد خدمات اللاعب بول بوجبا خلال مواجهة فريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالي.

ومن المقرر أن يقام ديربي إنجلترا يوم 20 أكتوبر الجاري في الجولة التاسعة من البريميرليج.

وإصيب بوجبا  في الكاحل، وهو الأمر الذي منعه من التواجد مع منتخب فرنسا في فترة التوقف الدولي حيث توجه إلى دبي من أجل استكمال التعافي.

وعلقت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، حيث ذكرت أن مشاركة بوجبا أمام ليفربول في المباراة المرتقبة قد لا تحدث بسبب الإصابة.

وواصلت الصحيفة البريطانية أن الطاقم الطبي لمانشستر يونايتد يخشى فقدان بوجبا حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي على الأقل.

وفي حال حدوث ما توقعته الصحيفة الإنجليزية وما يتردد، فإن بوجبا مهدد من الغياب، أمام ليفربول ونورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي، وأمام بارتيزان في الدوري الأوروبي، وأمام تشيلسي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وإختتمت الصحيفة إلى أن بوجبا سيعود إلى إنجلترا خلال الأسبوع القادم، وسيخضع لفحوص طبية دقيقة وسيتم بعد ذلك اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركته أمام اليفر.

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