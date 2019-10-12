سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجلت اسعار الدولار اليوم بالبنوك المصرية، اليوم السبت استقراًر ، مع استمرار تدفقات النقد الأجنبي على البنوك، واشادة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.





اسعار الدولار اليوم السبت بالبنوك المصرية:

وبلغ سعر الدولار اليوم السبت بالبنوك المصريه، نحو 16.33 جنبه للبيع و16.21 للشراء بالبنك المركزي، وسجل في "بنك التعمير والأسكان" قيمة 16.51 جنيه للشراء و 16.61 للبيع، وبلغ في "بنك الاسكندرية" 16.6 جنيه للبيع و16.5 للشراء.

و سجل سعر الدولار اليوم السبت بالبنوك المصرية في كلًا من بنوك "الشركة المصرفية العربية" و"بنك البركة" و"مصرف ابو ظبي الاسلامي" سجل نحو 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع، بينما بلغ في" بنك مصر" و"البنك الأهلى" و"البنك العربي الأفريقي" 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجاري الدولى 16.22 جنيه للشراء و 16.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالبنوك المصرية في اسبوع:

وسجل الدولار خسائر بقيمة 3 قروش خلال تعاملات الاسبوع الحالي أمام الجنيه بعد الاشادات من المؤسسات الدولية بقوة الاقتصاد المصري، وتحقيقة اعلى معدلات نمو في الشرق الأوسط.

وأظهرت حسابات "للبنك المركزي" أن الدولار سجل سعر 16.24 جنيه للشراء و16,36 جنيه للبيع في بداية تعاملات هذا الاسبوع، وأختتمة عند مستويات16.21 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع

صندوق النقد الدولى ارتفاع الجنيه أمام الدولار بنسبة 8% منذ بداية العام

ابقيبقى صندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، على توقعاته المرتفعة لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى 2019/2020، وخفض توقعاته لمعدل التضخم للعام ذاته، بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى ومعنويات المستثمرين، وكذلك تعافى قطاعات السياحة وإنتاج الغاز الطبيعي.

وتوقع الصندوق، فى ملفات المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد المصرى الصادرة فى وقت مبكر من صباح اليوم، الجمعة، أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو يصل إلى 5.9٪ خلال العام المالى الحالى، كما خفض تقديراته لمعدل التضخم من 10.7% فى توقعات سابقة إلى 9.6%، على أن يواصل التراجع إلى 7.4% فى 2020/2021.

كما توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد المصرى نمواً بواقع 6% على المدى المتوسط، وأن يتقلص الدين العام إلى 70% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2024، بدعم من تحقيق فائض أولى بواقع 2% على مدار ثلاثة سنوات مالية ليصل إجمالى الفائض الأولى إلى 5.5% من الناتج المحلى الإجمالي.

وأوضح أن مؤشرات السوق المالية انتعشت فى 2019 على الرغم من استمرار المخاطر التى تهدد التوقعات العالمية بسبب التوترات التجارية المتصاعدة، وزيادة تدفقات المحافظ الاستثمارية فى عام 2019، مما دعم ارتفاع الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى بنحو 8% منذ بداية العام.

وأكد "النقد الدولى" أن أداء الاقتصاد المصرى شهد تحسنا ملحوظا منذ بداية برنامج الإصلاح فى 2016، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الذى نفذته مصر على مدار الثلاثة سنوات الماضية، نجح فى تعزيز استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وكذلك رفع معدلات النمو والحد من البطالة.

وأضاف أن الإجراءات التى نفذت وضعت معدلات الدين العام فى مسار نزولى واضح، مؤكداً أن أداء الاقتصاد المصرى ظل قويا فى العام المالى 2018/2019، بدعم من تنفيذ سياسات سليمة، كما تحسنت ظروف التمويل، بالرغم من التباطؤ العالمى وشيوع حالة من عدم اليقين عالميا.

وأشار الصندوق إلى أن النظرة المستقبلية والتوقعات تظل مواتية، مشدداً على أهمية استكمال مسار التنمية المستدامة للحفاظ على نمو قوى على المدى المتوسط.

كما توقع أن يتقلص العجز الإجمالى من 9.7% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2017/18 إلى 8.2% فى 2018/19.

كما توقع أن ينخفض إجمالى الدين الحكومى العام من 93% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2017/18 إلى 85% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول نهاية يونيو من العام المالى 2018/2019.