اسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغه

سجلت اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة، اليوم السبت، أستقرار بعد التراجعات القوية التى حققتها أمس بسب تراجع اسعار الذهب عالميًاوالتى بلغت 6 جنيه في الجرام الواحد.

وعلي صعيد اسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم.

وسجل سعر الذهب اليوم استقرارحيث ، بلغ سعر "عيار 21 " الأكثر مبيعًا في مصر، بمحلات الصاغه نحو 677 جنيه، ووصل سعر "عيار 18 " إلى 580 جنيه للجرام ، وسجل سعر "عيار 24" نحو771 جنيه ، في حين سجل الجنيه الذهب 5485 جنيه.

تراجع سعر الذهب عالميًا يسبب خسائر للذهب المحلي

وجاء هبوط أسعار الذهب أمس، متأثرًا بالتراجع الكبير الذي سجلتة سعر الأوقية عالميًا ، نتيجة لتأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المحادثات التجارية بين الصين و الولايات المتحدة تسير على ما يرام مع استئنافها من قبل الجانبين لليوم التاني على التوالى.

وأنخفض سعر الأوقية عالميًا خلال تداولات اليوم بنسبة 1.4% خاسرًا نحو 20.8 دولاًر ليسجل قيمة 1479.55 دولار، مبتعدًا عن مستويات 1500 دولار للأوقية.

امريكا تعلن حل الخلافات التجارية :

اتفقت الولايات المتحدة والصين يوم الجمعة على المرحلة الأولى من إتفاق للتجارة تشمل المشتريات الزراعية والعملة وبعض جوانب حماية الملكية الفكرية وتتفادى تهديدا بزيادة في الرسوم الجمركية، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هناك حاجة إلى التفاوض بشأن مسائل أخرى.

والإتفاق الجزئي الأولي هو أكبر خطوة نحو تسوية حرب تجارية بدأت قبل 15 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم والتي عصفت بالأسواق المالية وعطلت قطاع الصناعات التحويلية وأبطأت النمو العالمي.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض أن الجانبين قريبان جدا من إنهاء الحرب التجارية وسيستغرقان ما يصل الى خمسة أسابيع لجعل الإتفاق مكتوبا. وكان يتحدث بعد محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين للصحفيين إن ترامب وافق على عدم المضي قدما في رفع رسوم جمركية من 25 بالمئة إلى 30 بالمئة على بضع صينية قيمتها حوالي 250 مليار دولار والتي كان من المفترض ان يبدأ سريانها يوم الثلاثاء.





