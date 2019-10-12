في أول ظهور تلفزيوني لها بعد الولادة.. حنان مطاوع تكشف كواليس مشاركتها في الجونة السينمائي



وأضافت خلال لقائها في برنامج معكم منى الشاذلي من تقديم الإعلامية منى الشاذلي والذي يعرض عبر قناة CBC، أنها لم تذهب للمهرجان بمفردها، بل جاءت ومعها طفلتها الصغيرة والمربية الخاصة بها ومع باقي العائلة.





مشاركتها في الجونة



وكانت حنان مطاوع قد خطفت الأنظار بجمالها وأناقة إطلالتها في المهرجان ولاسيما وأنه الظهور الأول لها بعد الولادة.



وفي بداية الحلقة، احتفلت منى الشاذلي بحنان مطاوع وذلك في أول ظهور لها عقب إنجاب طفلتها الأولى "أماليا".



"حلقاتك برجالاتك"



واستقبلتها على أنغام أغنية السبوع الشهيرة "حلقاتك برجالاتك" للإحتفال بالمولودة الجديدة.



وتأثرت حنان مطاوع بشكل كبير بهذه الأغنية، وقالت إن سبب تأثرها هو أنها لم تحتفل بالسبوع أو العقيقة حتى الآن، ولذلك فكلمات الأغنية خطفت قلبها.



جدير بالذكر أن حنان مطاوع قد حققت نجاحًا كبيرًا بدورها "عايدة الحناوي" التي جسدته في مسلسل لمس أكتاف في دراما رمضان.



مسلسل لمس أكتاف من بطولة ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، إيمان العاصي، دنيا عبدالعزيز، كرم جابر، هبة عبدالغني، كارولين خليل، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي ومن إنتاج تامر مرسي "شركة سينرجي".









كشفت الفنانة حنان مطاوع، تفاصيل مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وذلك بعد وقت قصير من ولادتها لطفلتها الأولى، أماليا.