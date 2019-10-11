وزارة الثقافة تطلق برامج للمواهب في صناعة الأفلام
أطلقت وزارة الثقافة برنامج تطوير المواهب
لتنمية قطاع الأفلام ضمن برنامج (جودة الحياة) أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030،
متضمناً دورات تدريبية وورش عمل قصيرة المدى في جميع تخصصات صناعة الأفلام بالتعاون
مع أهم الجامعات والمؤسسات العلمية في العالم، وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة لدعم التجربة
السينمائية السعودية، وتوفير موارد معرفية وإثرائية تسهم في رفع جودة وتحسين بيئة صناعة
الأفلام بشكل مستمر.
وفتحت الوزارة باب التسجيل أمام المواهب
السينمائية الشابة الراغبة في المشاركة في البرامج التدريبية من خلال المنصة الإلكترونية
https://engage.moc.gov.sa/film-talent،
وبدأت فترة التسجيل من يوم الأربعاء الماضي وتستمر إلى الاثنين المقبل بالنسبة للبرنامجين
المنفذين في بريطانيا، فيما ستبدأ فترة التسجيل للبرنامج المقام في الرياض من 20 أكتوبر
إلى 20 نوفمبر 2019، على أن يتم تحديد أسماء المشاركين وفق الشروط والأحكام الموجودة
في المنصة الإلكترونية.
وتشتمل المرحلة الأولى من برنامج تطوير
المواهب على ثلاثة برامج تدريبية: الأول في "صناعة الأفلام" بالتعاون مع
المعهد البريطاني لصناعة الأفلام والذي يعد إحدى أهم المؤسسات التعليمية في بريطانيا،
لتنفيذ برنامج يقام في بريطانيا لمدة أسبوعين من 27 أكتوبر 2019 إلى 11 نوفمبر
2019 لـ 12 طالبا وطالبة، من خلال "دورة تدريبية مكثفة وماستر كلاس" مع مخرجين
ومنتجين أفلام بريطانيين، وزيارة ميدانية إلى أستوديو "باين وود" العالمي.
- نجيب عيّاد يكشف الخطوط العريضة للدورة المقبلة لأيام قرطاج السينمائية
- Global Media Makers تبحث تطوير مهارات مؤلفي الأفلام العرب في "القاهرة السينمائي"
- لصُناع السينما والتلفزيون في العالم العربي.. ننشر قائمة بأهم ورش التدريب والدعم
- سبق – السعودية | "الثقافة" تنظّم دورة تدريبية لهواة صناعة الأفلام
- مهرجان البحر الأحمر السينمائي الأول.. مارس المقبل في جدة
- تفاصيل انطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي
- وزارة الثقافة تطلق أول مسابقة وطنية لتوثيق "التراث الصناعي"
- وزير الثقافة: بلادنا تمتلك أرضًا صلبة لمواقع التراث الصناعي
- وزير العمل: مسابقة "التراث الصناعي" خطوة رائعة لتوثيقه