"أديب" عن زيادة عدد موظفي الجهاز الإداري: "المواطن لازم يدلع"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الجهاز الإداري في مصر لم يتضخم خلال السنوات الماضية، ولكنه يتضخم منذ أيام جمال عبد الناصر، مضيفًا: "ليه خدمات وحاجات المصريين لا تقضي رغم زيادة أعداد الموظفين".



وأضاف "أديب"، "المفروض أنا كمواطن أدخل الجهاز الإداري أدلع، والمفروض مفيش مواطن يدخل مصلحة حكومية ويقولولي تعالى بكرة، المفروض نتخدم أكتر من كده"، مثمنًا إلقاء الحكومة بيان أمام مجلس النواب، ويكون هناك حساب عسير للمقصرين.



قال الإعلامي عمرو أديب، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي صرح أمام البرلمان أن الدولة لا تحتاج إلى 40% من العاملين في الجهاز الإداري، معقبا: "طب لما إحنا عندنا 60% زيادة في الجهاز الإداري، ليه الجهاز مش كفء، ومش كده المفروض نتخدم أفضل".