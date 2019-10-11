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القيادة السعودية تبعث برقية عزاء لرئيس جيبوتي

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:46 م
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القيادة السعودية تبعث برقية عزاء لرئيس جيبوتي
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الفجر السعودي
 
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي في وفاة أخيه سعد عمر جيله رحمه الله .


وقال الملك سلمان:" علمنا بنبأ وفاة أخيكم سعد عمر جيله – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ".


كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي في وفاة أخيه سعد عمر جيله رحمه الله .


وقال سمو ولي العهد: " تلقيت نبأ وفاة أخيكم سعد عمر جيله ـ رحمه الله ـ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

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