"الفجر" تنفرد بالنتيجة الإجمالية لانتخابات نقابة الأطباء في قنا





5 أصوات باطلة

وصرح بمجموع الأصوات الصحيحة والباطلة بالنسبة للنقيب الفرعي، وقال إن عدد من أدلوا بأصواتهم 492 صوتًا، والصحيح 487 صوتًا وأن هناك 5 أصوات باطلة.



وأشار إلى أنه بالنسبة لمقاعد النقابة الفرعية أعلى من 15 عاما، بلغ إجمالي الأصوات 492 صوتًا، وأن الأصوات الصحيحة بلغ 470 صوتًا، والباطلة 22 صوتًا، وبالنسبة لأقل من 15 عاما، بلغ الإجمالي 492 صوتًا، والصحيح 454 صوتًا، وبلغ إجمالي الأصوات الباطلة 38 صوتًا.



النسبة التي حصل عليها مرشحي مقعد النقيب الفرعي كالتالي :



حصل الدكتور أيمن خضاري، على 234 صوتًا والدكتور أسامة حسين 132 صوتًا والدكتور محمد نوح 46 صوتًا، والدكتور محمد رشاد، 38 صوتًا والدكتور زكريا بريري، 24 صوتًا، والدكتور عباس جابر، 13 صوتًا.



بالنسبة لمقاعد أعلى من 15 عاما، حصل الدكتور أحمد الزقيم على 272 صوتًا، والدكتور محمد الديب، 243 صوتًا، والدكتور أسامة حسين 162 صوتًا، والدكتور عباس جابر، 137 صوتًا، والدكتور وليد طليحي، 126 صوتًا.



بالنسبة لمقاعد أقل من 15 عاما، حصل الدكتور أشرف الهواري على 297 صوتًا، والدكتور عبدالقادر الهاشمي، 223 صوتًا، وتعادل كل من الدكتور حسن مو، والدكتور محمد حامد، بحصولهم على 194 صوتًا.



وتابع أنه هناك عدد 36 مرشح على ثلاثة مقاعد نقابة عامة فوق السن، وعدد 14 على ثلاثة مقاعد نقابة عامة تحت السن، وعدد 3 على مقعد جنوب الصعيد تحت السن، وعدد 6 مرشحين على مقعد نقيب للنقابة الفرعية بقنا، وعدد 5 لاختبار اثنين على عضوية النقابة الفرعية فوق السن، وعدد ٤ لاختيار اثنين على مقعد النقابة الفرعية تحت السن.



إقبال جيد نسبيا

وأشار إلى أن إجمالي من كان له حق التصويت بالنقابة الفرعية بقنا الفرعية بقنا عدد 3031 طبيبا، موضحًا أن الإقبال على التصويت جيد نسبيًا ومن المتوقع ارتفاع النسبة في الساعات المقبلة قبل غلق صناديق الاقتراع.





وأوضح أنه انطلقت انتخابات التجديد النصفي للأطباء، بمحافظة قنا، لاختيار نقيب فرعي، واثنين فوق السن، وأثنين تحت السن.



قال المستشار أيمن أبودقة، المشرف على انتخابات نقابة الأطباء بقنا، في تصريحات خاصة لـ"الفجر" إنه بلغ إجمالي من لهم حق التصويت المسجلين بالنقابة الفرعية، 3031 صوتًا، وعدد الذين أدلوا بأصواتهم بانتخابات نقابة الأطباء الفرعية، 492 صوتًا.