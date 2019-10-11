تستهدف 1000 قرية.. مصطفى زمزم يكشف تفاصيل مبادرة حياة كريمة وموعد انطلاقها



وقال "زمزم"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة إنه سيتم العمل على 277 قرية خلال 3 أشهر المقبلة وتنتهي في بداية 2020، لافتا إلى أن تلك القرى الأشد فقرا على مستوى الجمهورية.



وأشار رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية إلى أن عملية اختيار القرى ضمن مبادرة حياة كريمة متشابك بين نحو 4 وزارات مختلفة، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء المصطفى مدبولي شكل لجنة بها تلك الوزارات وأعضاء من مؤسسات الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص لاختيار القرى الأكثر فقرا.



ولفت إلى أنه تم اختيار على أسس مهينة من بينها أن تزيد نسبة الفقر 70%، موضحا أنه سيتم تنفيذ مشاريع الصرف الصحي وتوفير الخدمات الطبية وتطوير المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية ليتم تحقيق تنمية متكاملة لهذه القرى.



وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير أنه تم تطوير قرى في أسوان، بقرى في " أدفو" و"دشنا" وفي عدد كبير من القرى بالصعيد.



كشف مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية، عن تفاصيل مبادرة حياة كريمة، وموعد انطلاقها، موضحًا أن المبادرة تستهدف 1000 قرية.